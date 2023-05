Rossi le pegó a la Corte y reconoció que el Gobierno no logra controlar la inflación

El jefe de Gabinete Agustín Rossi presentó este jueves su informe de gestión en la Cámara de Senadores con duras críticas a la Corte Suprema de Justicia y con un reconocimiento de las dificultades del Gobierno para controlar la inflación, que adjudicó a la sequía, al reconocer que el índice que mide la suba de precios viaja "a una velocidad del 100% anual".

Fue la segunda exposición de Rossi como ministro coordinador en el Congreso, la primera en la Cámara alta, que tuvo un recinto sin cuórum por la ausencia de senadores y senadoras involucradas en sus campañas locales. La situación generó un cruce de chicanas entre Cristina Fernández de Kirchner y Martín Lousteau que no tardó en viralizarse.

"No hace falta cuórum, debería saberlo", le respondió al vicepresidenta al dirigente radical mientras abría la sesión con una minoría de bancas ocupadas. "Debería saber de economía", le devolvió Lousteau. "Aprendí con vos, en la 125", remató Cristina, en alusión a la resolución que firmó el economista cuando era su ministro en 2008 y provocó la reacción popular de las entidades rurales.

No fue la única mención a la revuelta chacarera de aquella época: Rossi no se contuvo al ver a Lousteau junto al senador del PRO, Alfredo De Angeli, una de las caras de la rebelión agraria. "Los veo a los dos reírse y digo: '¿Qué cantidad de problemas me hubiera ahorrado en mi vida política?'".

El jefe de Gabinete arribó al Senado a las 11.30 horas, fue recibido por Cristina Kirchner en una reunión de la que no se difundieron imágenes. A las 12.22 bajó el recinto y repitió el itinerario que ensayó en Diputados hace un mes: no leyó su discurso introductorio, pero pidió un cuarto intermedio antes de responderle a la oposición para chequear papeles con sus asesores, aunque luego no los usó como machetes.

En su presentación, Rossi dedicó unos minutos a destacar la baja del desempleo, inversiones estratégicas como el gasoducto o el canal de Magdalena, para luego atacar al Poder Judicial, en general y a la Corte Suprema, en particular. "En 40 años de funcionamiento de la democracia el único poder que no fue interpelado fue la Justicia. Y es el que peor funciona", se lamentó. "Una serie de fiscales y jueces que han cooptado gran parte del funcionamiento del Poder Judicial y actúan como partido. No imparten justicia, persiguen otras intenciones. Los miembros de la Corte son parte del partido judicial. También se meten en la autonomía de las provincias y por eso dictó el fallo que suspendió las elecciones en San Juan y Tucumán", afirmó. "Encima, el presidente de la Corte Suprema (Horacio Rosatti) se mete en la economía. ¡Hay que tener el tupé! No pueden administrar la obra social de la Corte y quiere administrar la economía argentina", ironizó, en referencia al juicio político que impulsa el FdT en Diputados a los cuatro miembros del máximo tribunal. e135336c-a92f-4281-a821-47e4af833574.jpg El jefe de Gabinete sumó a su descargo el escándalo por el viaje de jueces y empresarios a Lago Escondido, la causa por el atentado la vice que involucra a Patricia Bullrich y al diputado del PRO Gerardo Milman y cerró con una advertencia por Máximo Kirchner. Recordó que el diario Clarín anticipó la suspensión de las elecciones en dos provincias y dijo, además, que la Corte iba a expresarse sobre la legalidad del líder camporista como presidente del Partido Justicialista de Buenos Aires. "Estamos preparados para todo. Yo, como hincha de River, como decía el muñeco (Ángel) Gallardo, 'con la guardia alta'", apuntó. Las peleas provinciales se intercalaron entre las consultas de la oposición. "Las constituciones de San Juan y Tucumán son muy claras", replicó el riojano Julio Martínez, quien también atacó al gobernador de su provincia, Ricardo Quintela. "Ganó por el 53%, yo lo felicitaría. Uno no vive en una provincia feudal cuando tienen elecciones. Es como si yo me queje porque pierdo elecciones en Santa Fe", dijo. Después del cuarto intermedio, y ya sin CFK en el Senado, el jefe de Gabinete apeló a generalidades para eludir esquivar preguntas, como la que hizo Lousteau sobre la deuda de la Nación con la Ciudad por coparticipación y aportes a la policía federal, comprometidos en la ley de traspaso sancionada en 2020. "Siempre cumplimos con la ley. Estamos a disposición de la Justicia. El primer prófugo de la democracia es (Fabián) Pepín Rodríguez Simón", chicaneó. Ante una consulta del radical Víctor Zimermann, reconoció que por ahora el ministro Sergio Massa no tiene previsto implementar la pesificación de bonos de Anses y otros organismos. "No era un mecanismo peligroso. Es una herramienta más. El informe de la UBA avala que no habrá perjuicios al fondo de garantías de sustentabilidad de Anses". La inflación Rossi aseguró que la moratoria previsional estaba calculada en el presupuesto y por lo tanto no debería alterar las cuentas. Su momento de mayor incomodidad fue cuando se refirió a la inflación y admitió que estará lejos del 60% previsto en el Presupuesto 2023, según justificó, por la presión inflacionaria del "mercado" ante la escasez de dólares que hay por la sequía. "Empezamos este Gobierno con un 54% de inflación y estamos viajando a una velocidad de 100% con efectos externos que usted también tiene que reconocer. Si te faltan 20 mil millones de dólares, te genera impacto en cualquier lugar y circunstancia. Todos los días trabajamos para encontrar el sendero descendente de la inflación", le respondió a Guadalupe Tagliaferri, del PRO. En la tanda de discursos oficialistas y los discursos de cierres volvió la pelea del Gobierno con la Corte. "Cualquier domingo que sea, vamos a ganar", desafió Pablo Yedlin, senador tucumano y cercano a Juan Manzur, imposibilitado de competir por una causa que inició la senadora del JxC Beatriz Ávila. "Esta corte que tanto embisten, fue elegida por la mayoría de los que están acá", respondió el radical Luis Naidenoff. El jefe oficialista José Mayans tuvo el cierre de la sesión, ante la mirada atenta de Rossi. "La Corte da un golpe político, porque toma una decisión que está fuera de su jurisdicción y competencia. Eso es prevaricato puro”.

