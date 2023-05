Rossi expone en el Senado con respuestas por la inflación y críticas a la Corte Suprema 

La sesión fue convocada a las 12 y Rossi arribará a las 11.30. Hasta la noche del miércoles no tenía confirmado si sería recibido por Cristina Fernández de Kirchner , quien suele dar mensajes al Gobierno en las visitas de los jefes de Gabinete: en junio de 2021 se ausentó de la última exposición de Santiago Cafiero y le marcó su destino.

En el Senado aseguran que la vice estará en la sesión, pero no confirmaban si habrá foto y abrazo con quien fuera uno de sus dirigentes más leales, hasta que hace dos años chocaron por la estrategia electoral de Santa Fe. Rossi no aceptó el pedido de Cristina de no competir en la interna, para evitar un posible tercer puesto en caso de ganar. Se presentó y perdió contra la lista patrocinada por el gobernador Omar Perotti, que al menos pudo rescatar una banca.