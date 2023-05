Rossi reconoció que la inflación llegará al 100% y culpó a la sequía

Rossi, como en Diputados, se tomó un cuarto intermedio para preparar las respuestas a la oposición y elaboró una larga argumentación para explicar por qué el Gobierno no cumplirá con la pauta del 60% prevista en el Presupuesto 2023. El santafesino recordó que en la primera quincena de enero el INDEC recordó identificó una evolución de precios similar a la del último trimestre de 2022, con un "sendero descendente", pero todo cambió a finales de ese mes.

"Lo que pasó es que el mercado tomó nota de que los efectos de la sequía. Dijo: 'Al gobierno le van a faltar 20 mil millones de dólares y como no los tiene, va a devaluar'. Como no ocurrió, los precios se adelantaron a la devaluación. Eso es lo que ha pasado este año en un país que viene con una inercia inflacionaria, que no empezó con este Gobierno".