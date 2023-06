Rossi, a la oposición: "Descreo de los que dicen que van a tener que hacer una devaluación brusca"

El jefe de Gabinete Agustín Rossi inició este martes un informe de gestión en la Cámara de Diputados, con un discurso de 50 minutos en el que destacó el crecimiento del empleo y aseguró que a fin de año, cuando asuma un nuevo gobierno, el país estará en mejores condiciones económicas y no será necesaria una devaluación brusca. “Descreo de aquellos que dicen que, si ganan las elecciones, van a tener que hacer una devaluación brusca, que no hará otra cosa que duplicar la inflación, la pobreza y la indigencia, para recién después estabilizar. No va a ser necesario. No lo será porque las condiciones estructurales de la economía van a ser claramente favorables", señaló el santafesino.