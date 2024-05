Rosario, Santa Fe y Paraná aumentan 35% el boleto antes de la cumbre de intendentes en el Congreso

Cuatro días antes de poner un pie en el Congreso , donde irán a reclamar por la restitución de los subsidios al transporte de pasajeros, algunas ciudades que integran la Red Federal de Intendencias comunicaron un aumento del pasaje de colectivos urbanos de 700 a 940 pesos . Entre ellas están Rosario , Santa Fe y Paraná . Córdoba no, por el momento.

El aumento de un 35% se coordinó entre las intendencias, que de esta manera problematizan los aumentos no como una cuestión local, sino como resultado de un problema que afecta a todo el país, agravado por la eliminación del Fondo Compensador para el Interior decidida por el gobierno de Javier Milei en febrero pasado.

Guillermo Francos cerró la puerta

Las expectativas no son las mejores. Este mismo viernes, en diálogo con Cadena 3 Rosario, el flamante jefe de Gabinete les avisó a las autoridades municipales que no esperen nada de la Casa Rosada: "No podemos declamar federalismo por un lado y por el otro pedirle subsidios a la Nación", chicaneó antes de cerrar la puerta en la cara.