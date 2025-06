Rosario: con CFK, Massa y Kicillof a la cabeza, el peronismo nacionalizó la victoria de Juan Monteverde

Luego de su primera experiencia provincial en abril, donde quedó segundo detrás del gobernador Maximiliano Pullaro en la elección de convencionales, Monteverde se impuso a Juan Pedro Aleart y Carolina Labayru , logrando una victoria para el PJ tras casi treinta años en suelo rosarino. Aún siendo extrapartidario, el peronismo celebra la victoria de la alianza y en el radar nacional el líder de Ciudad Futura surge como un bálsamo ante un panorama complejo: las victorias del PJ no son tantas y exprimirlas al máximo posible parece ser un objetivo de cara a octubre.

Así, el propio Monteverde reconoció hoy que la comunicación con CFK, exteriorizada por ella misma vía redes sociales, fue telefónica. "Fue una charla no tanto por la coyuntura, si no sobre la crisis de representación porque la mitad de la gente no fue a votar", reveló en Cadena 3 Rosario. Previo al domingo, la incomodidad por la detención de la expresidenta quedó expuesta en la estrategia por conseguir electorado que escapa al núcleo duro.