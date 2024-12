Maximiliano Pullaro candidato, para ponerle el cuerpo a la reforma constitucional

Pullaro se esforzó al extremo para no quedar pegado en la negociación de la ley de necesidad de una reforma constitucional . El gobernador se concentró en remarcar que su agenda era ejecutiva y que era solo la Legislatura quien conducía el debate. En paralelo, subterráneamente, funcionarios de su gobierno se involucraban a fuego en el proceso y hasta les pedían a dirigentes peronistas que juegan fuera de la estructura del PJ que salieran a pedir la enmienda.

Por eso su candidatura es un pleno. Es un movimiento all in, todo al flaco de Hughes. Con todo, el riesgo existe y no es menor. Unidos se va a encontrar en la cancha a La Libertad Avanza (LLA) y a Amalia Granata, juntas o separadas, pero con el ánimo y la narrativa premoldeada de que se trata de “una reforma de la casta para la casta” en la que al oficialismo “solo le importa la reelección del gobernador”.

LA CARTA MAGNA #SantaFe tendrá reforma constitucional: Unidos se impuso en el Senado por amplia mayoría



Luego de 62 años, habrá una Convención Constituyente



December 6, 2024

El relato de ese nicho opositor ya está armado, pero no por eso va a resultar menos efectivo. Con Javier Milei presidente y toda la política tradicional desorientada, en Santa Fe también hay tierra fértil para la presentación de esos discursos. Por las dudas, Pullaro y Unidos van en puntas de pie y prefieren pasar desapercibidos ante la Casa Rosada.

Para evitar sorpresas de ese estilo, Pullaro se garantizó un proceso electoral corto y a principios de 2025, cuando todavía el electorado santafesino no tendrá asimilado e incorporado el proceso electoral. Cierre de listas el 7 de febrero, elecciones de convencionales el 13 de abril, sin PASO y chau picho. Saquémonos el asunto rápido sin despertar ningún monstruo, es el mensaje en la Casa Gris.

La reforma constitucional abierta, un riesgo latente

Como la reforma que decidió la Legislatura es abierta, sin un texto predeterminado, una derrota o una victoria ajustada de Unidos puede abrirle paso a una Constitución a medida de la derecha y de sectores reaccionarios. Eso es lo que trata de evitar Unidos, para que la política tradicional, como logró este jueves y viernes, siga conduciendo el proceso.

En las cabezas más optimistas del oficialismo hay confianza en que Unidos, con Pullaro a la cabeza de la lista, puede alcanzar entre 23 y 24 convencionales de los 50 que se eligen por distrito único y otros 14 o 15 por distrito departamental. De alcanzar esa vara, la coalición superaría el 50 por ciento de los asientos de la Concención constituyente y se aseguraría una reforma a la medida de sus intereses.

Sin embargo, a los partidos hay que jugarlos. Pullaro tenía solo a Marcelo Lewandowski como rival fuerte en las generales de 2023. Ahora tendrá, además del senador peronista, que ya avisó que competirá, a otras figuras del PJ (por dentro y por fuera), a LLA, a Granata, a la izquierda y más.

Para Unidos es una elección compleja, entonces, por más de una razón. Por ese motivo, la coalición no tiene margen para experimentos. Pasaron 62 años para conseguir una ley que permita enmendar la Constitución santafesina y no vaya a ser cosa que, por no tirar el ancho de espadas a la mesa, la mano se dé vuelta.