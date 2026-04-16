Rodrigo de Loredo va contra la guardia urbana de Córdoba: denuncia un costo millonario y propone eliminarla

Rodrigo De Loredo vuelve a la carga con otra propuesta de seguridad

El candidato a gobernador Rodrigo de Loredo cuestionó el funcionamiento de la Guardia Urbana de la ciudad de Córdoba y anunció que su bloque en el Concejo Deliberante impulsará un proyecto para eliminarla. Sostuvo que la estructura no cumple su objetivo y representa un gasto elevado para las arcas municipales.

El referente radical afirmó que el cuerpo “no sirve para nada” y que carece de herramientas reales para enfrentar la inseguridad. Según explicó, la iniciativa apunta a suprimir un esquema que, a su criterio, no aporta soluciones concretas a los vecinos .

En ese sentido, remarcó que la Guardia Urbana fue creada con la intención de complementar a la Policía , pero aseguró que el modelo fracasó. “No son policías, no tienen facultades ni capacidad de acción”, expresó, al tiempo que cuestionó su utilidad operativa.

No es la primera propuesta de seguridad del exdiputado. Hace unas semanas puso en debate la idea de subir la edad de retiro de la Policía, generando fuertes contrapuntos con el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros .

De acuerdo con el planteo de De Loredo, el programa evolucionó hacia una estructura de 270 becarios que dependen del Tribunal de Faltas . Indicó que el presupuesto solicitado para el primer semestre de 2026 asciende a $1.960 millones .

guardia urbana cordoba Rodrigo de Loredo propuso eliminar la Guardia Urbana de la ciudad de Córdoba

El dirigente advirtió que, de mantenerse ese ritmo, el gasto anual podría alcanzar los $4.000 millones. Subrayó que ese financiamiento proviene de los impuestos municipales y consideró que no se justifica frente a los resultados obtenidos.

También detalló que los ingresos de los integrantes del programa rondan $1.137.400 en la categoría inicial y $1.391.500 en cargos de supervisión. A su entender, se trata de una estructura costosa que no tiene capacidad de intervención efectiva en la vía pública.

Críticas y propuesta para la seguridad de Córdoba

El exdiputado radical sostuvo que la Guardia Urbana responde más a una estrategia de visibilidad que a una política de seguridad eficiente. “Se limita a generar una sensación de control sin herramientas reales”, afirmó.

Además, cuestionó que los agentes no puedan realizar tareas clave como labrar multas o intervenir en conflictos urbanos. En ese marco, planteó que la iniciativa no logra impactar en la prevención del delito.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rodrigodeloredo/status/2044806047718654300&partner=&hide_thread=false Proponemos la eliminación de la Guardia Urbana en la Ciudad. No sirvió para absolutamente nada, no son policías, no tienen herramientas ni facultades para combatir la inseguridad y este año la municipalidad va a gastar unos 4 mil millones en el pago a los 270 guardias. Son un… — Rodrigo de Loredo (@rodrigodeloredo) April 16, 2026

Como alternativa, propuso destinar los recursos a fortalecer a la Policía con mejor equipamiento, salarios y formación. Consideró que la seguridad requiere planificación profesional y no medidas transitorias.

Finalmente, confirmó que el bloque de concejales de su espacio avanzará con el proyecto para eliminar la estructura y reasignar el presupuesto a áreas prioritarias dentro de la ciudad de Córdoba.

Giro al Concejo Deliberante

El proyecto que se presentó esta tarde busca derogar el Decreto 157/2024, argumentando que el intendente Daniel Passerini se arrogó facultades legislativas que no le corresponden. "El Ejecutivo no puede crear órganos estatales ni asignar funciones de seguridad por decreto. Es una violación a la división de poderes y una falta de transparencia absoluta", opinaron en un comunicado los ediles boinablanca.

Con esta iniciativa, el bloque busca que el presupuesto municipal se reasigne a prioridades urgentes, eliminando lo que calificaron como "un gasto inútil en medio de una crisis de inseguridad que no da tregua".