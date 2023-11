El diputado de Unión por la Patria Rodolfo Tailhade negó las acusaciones de espionaje y afirmó que no conoce al agente inorgánico Ariel Zanchetta , al tiempo que denunció que se trata de "una operación berreta" para "atacar el juicio político" a los integrantes de la Corte Suprema .

"Hace 17 días hice una presentación ante el Juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi cuando trascendió que mi contacto estaba en el teléfono de esta persona detenida: pedí que me convocaran si consideraban que tenía que explicar algo", sostuvo el dirigente kirchnerista.

En entrevistas a Futurock, Radio Con Vos y La Nación, el legislador explicó: "Tuve tres intercambios con esta persona, a quien no conozco, no tengo la menor idea de quién es, nunca le pedí información y mucho menos le compré información. Solamente tuve un contacto cuando un compañero me dijo que lo atendiera, que era un periodista de Junín".