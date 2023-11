El presidente Alberto Fernández firmó este lunes un decreto que prorroga hasta el 9 de diciembre las sesiones ordinarias del Congreso para permitir que hasta ese día puedan avanzar expedientes, entre ellos los que impulsan un juicio político por mal desempeño a los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia . El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa , admitió que fue un pedido suyo para no mezclar este proceso con la campaña electoral y dejó abierta la posibilidad de revisar la investigación sobre la conducta de los magistrados.

De esta manera, la comisión de Juicio político se reunirá este martes para evaluar los cargos, pero no emitirá dictámenes de acusación antes del ballotage del 19 de noviembre. A partir de la prórroga firmada por Fernández, tiene dos semanas más para completar ese trámite, ya con presidente electo.

En declaraciones televisivas, Massa confirmó este domingo que hizo gestiones para demorar el juicio a la Corte y no dejó claro si, en caso de ser electo presidente, pedirá que avance o se archive. Los dictámenes por mal desempeño, en caso de firmarse, tienen tres años para ser tratados, por lo que de concretarse serían un instrumento de negociación del próximo jefe de Estado con los integrantes del máximo tribunal.

El candidato presidencial oficialista le puso paños fríos a ese desenlace. “Planteé donde tenía que plantear que los legisladores no mezclaran el proceso de juicio político con el proceso electoral”, contó durante una entrevista en LN+.

Consultado sobre su opinión del proceso, Massa dijo que es un tema del Poder Legislativo y leerá los fundamentos, pero no descartó una negociación para revisar la investigación iniciada el 26 de enero.

AHORA El Gobierno prorrogó las sesiones ordinarias del Congreso hasta el 9 de diciembre

El Ejecutivo decidió extenderlas hasta el último día del mandato del presidente Alberto Fernández



— LETRA P (@Letra_P) November 6, 2023

“Pedí que este tema no formara parte de la disputa electoral, porque además cambia la composición del Congreso”, dijo en otro tramo de la entrevista concedida este domingo al periodista Luis Majul. En efecto, el 10 de diciembre se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y el actual oficialismo perderá 13 bancas. Esa merma podría obligarlo a ceder el cuórum propio que tiene en las principales comisiones.

Es por eso que antes de esa fecha, la mayoría oficialista que domina la Comisión de Juicio Político quiere emitir los dictámenes de acusación contra los cuatro cortesanos. Sin la prórroga de ordinarias firmada por el presidente, el plazo vencía el 20 de noviembre, o sea, el lunes posterior al ballotage. El decreto tiene la firma del Presidente y del jefe de Gabinete, Agustín Rossi, quien comparte la fórmula de Unión por la Patria con Massa.

Como detalló Letra P, después del triunfo electoral del ministro de Economía, el 22 de octubre, los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, iniciaron gestiones con el ministro de Economía para archivar el proceso.

El jueves pasado enviaron a la Comisión una defensa por escrito, que se tratará este martes. Los otros dos jueces, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, no refutaron los cargos en su contra. El último es el que menos imputaciones recibió y confía en que su acusación no llegará al recinto. Massa recordó que las principales denuncias contra el rafaelino provienen de la Coalición Cívica.

Las declaraciones del candidato de Unión por la Patria inquietaron a la tropa kirchnerista que integra la Comisión de Juicio Político, que no encuentra negocio en desechar la investigación realizada durante todo el año, con 26 audiencias y decenas de testigos. “Si es presidente y no firmamos los dictámenes, va a quedar como quien los frenó y no le sirve”, señalaron.

La otra agenda

En la Cámara baja llegó otro mensaje de Massa: si gana el ballotage, buscará que entre el 20 de noviembre y el 9 de diciembre en ese recinto se debatan los principales proyectos que quiere sancionar para iniciar su gobierno.

Como el 10 de diciembre el actual oficialismo perderá representación y tal vez no pueda controlar las comisiones, la idea del ministro es aprovechar la composición actual y tratar de sumar algunos bloques que fueron esquivos estos años, pero podrían ayudar ante un gobierno recién asumido y garantizar el cuórum.

Massa anota en esa lista a referentes del interbloque federal (cordobeses, socialistas santafesinos y peronistas bonaerenses) y gobernadores electos que dejan su banca el mes que viene, como Rolando Figueroa (Neuquén) y Claudio Vidal (Santa Cruz). Además, el ministro entiende que los mandatarios de JxC tal vez en esos días tengan más disposición a colaborar que en resto del mandato.