Río Negro: Tortoriello auspicia un candidato propio y tensa la interna PRO

“Nos votaron casi 90 mil rionegrinos, sin clientelismo y por confianza a nuestros candidatos. Estamos posicionados en la Legislatura, con concejalías y comisiones de fomento como Villa Mascardi. Esto es fruto de un trabajo en equipo”, razona Tortoriello, consultado por Letra P, apartándose de las rencillas internas.

image.png Sergio Capozzi, el precandidato del PRO en Río Negro que enfrenta a Tortoriello.

Sin comprometerse, trazó un paralelismo con lo que sucede dentro y fuera de los límites territoriales con el macrismo. Convencido, exaltó la competencia interna entre Rodríguez Larreta y Bullrich camino a las elecciones primarias de agosto, en las que Río Negro deberá renovar tres escaños en la Cámara baja. “Tenemos muchas figuras presidenciables, pero esta competencia tomó ribetes elevados”, advierte.

“Es una compulsa legítima entre dos figuras presidenciables, la interna Larreta-Bullrich, pero me hubiese gustado que no pasara, que existiera más diálogo”, se sinceró. “Con todos los dirigentes nacionales tenemos una excelente relación, por eso me mantengo neutral. No me interesa estar de un lado u otro, esta es una competencia”, se diferenció.

“Cada partido tiene la posibilidad de llevar un candidato, la PASO es una herramienta fabulosa. Estaría bien que cada partido presentara su propuesta”, entiende el empresario, sobre las candidaturas para este año en el distrito.

En paralelo a las de Capozzi y Brusa, surgió la candidatura del intendente de Ingeniero Huergo, Miguel Martínez. Cercano al senador radical mendocino Alfredo Cornejo, Martínez competirá para llegar a octubre con el ala conservadora del radicalismo, que todavía define estrategia nacional por orden del jujeño Gerardo Morales.

Mientras se aclara el panorama, Juan Martín lanzará este viernes el espacio que responde a Bullrich en el PRO. La mesa que encabeza el roquense, denominada “Patricia Bullrich 2023”, limita territorio en un distrito donde Larreta siempre buscó mostrarse como la opción más viable y hasta ofreció logística y recursos.

afiche.jpeg

Antes de la presentación formal, Martín se reunirá con Martínez para dialogar sobre las formas de esta interna, que promete replicar los decibeles nacionales.