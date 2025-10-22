Río Negro: el oficialismo provincial sale de caravana y Alberto Weretilneck promete una sorpresa

Juntos Defendemos Río Negro (JDRN) cerrará su campaña caminando por Viedma , envalentonados por los datos que llegan desde las más de 30 intendencias que acompañan al frente del gobernador, Alberto Weretilneck . Los números propios le auguran una polarización con Fuerza Patria, relegando a La Libertad Avanza , envuelta en el escándalo que horada la figura de Lorena Villaverde , su principal referente.

Fuentes consultadas por Letra P confirmaron la algarabía oficialista que buscará ponerse de manifiesto con una caravana en la capital rionegrina, donde se considera fuerte, más allá de la interna con el vicegobernador, Pedro Pessati , que hasta el momento no participó de la campaña .

El frente del gobernador sabe que venía corriendo desde atrás en un disputa en la que sólo los dos primeros se reaprtirán bancas. En Río Negro, serán dos en la Cámara de Diputados y las tres en el Senado .

Luego de la reunión de trabajo entre entre Weretilneck y su par de Neuquén , Rolando Figueroa , realizada para marcar la cancha a Casa Rosada e intensificar un mensaje de unidad puertas adentro de la norpatagonia, los candidatos de Juntos Defendemos Río Negro comenzaron la vuelta a sus pagos chicos para el sprint final de la campaña. El cierre conjunto será este jueves en la capital de la provincia, bastión del oficialismo que gobierna el abogado Marcos Castro , que por el momento supo surfear la interna .

Está pensado que la caravana verde comience su recorrido en la estación del Tren Patagónico, pasando por toda la costanera que bordea al río Negro para culminar en el Parque Ferreira, un lugar de esparcimiento donde se prevé un escenario y las palabras finales de los referentes del oficialismo provincial. “¿Entrar? ¡Vamos a ganar!”, aseguró, envalentonado, uno de los referentes consultados por este medio.

El candidato senador Facundo López ya pasó por Río Colorado, localidad que limita con La Pampa, mientras que Andrea Confini, su compañera en la lista, se quedó en el Alto Valle para su última recorrida mediática, aunque su presencia en la capital rionegrina para la arenga final se da por sentada.

En cambio, el barilochense y primer candidato a diputado, Juan Pablo Muena, bajó por la ruta nacional 237 hacia la región andina, donde visitó el pequeño pueblo de Villa Llanquín y prepara en San Carlos de Bariloche un acto propio donde se especula la participación del Partido Unión y Libertad, fuerza local del intendente, Walter Cortés, que semanas atrás se puso la campaña al hombro organizando populosos asados y referenciándose con el gobernador. Entre ambos se respira una tensión que espera ser resuelta en la previa a la votación.

El impcto del escándalo en La Libertad Avanza

A días de las elecciones, las especulaciones crecen minuto a minuto. Un importante funcionario que recorre la geografía rionegrina junto al mandatario provincial, anticipa supremacía verde en ciudades decisivas como Bariloche, Cipoletti, Villa Regina y Viedma. No son los números que, por lo menos hasta la semana pasada, sostenían desde las demás fuerzas.

WhatsApp Image 2025-10-22 at 12.48.22 Martín Soria con legisladores provinciales, el martes a la noche en Cervantes.

“Podemos dar una sorpresa”, insistió y aseguró que existe la posibilidad de una polarización entre Fuerza Patria y JDRN, con ayuda de la caída de la imagen de la candidata libertaria y el descontento por el magro momento económico que, según él, suma críticas al gobierno nacional.

Se da por descontado que en la Línea Sur, una seria de pueblos donde la localidad que tiene más habitantes no llega a los 10 mil, el triunfo de JDRN es seguro, sobre todo porqueWeretilneck controla todas las intendencias con aliados como el radicalismo.

Después de una intensa campaña, donde en los augurios el oficialismo siempre corrió de atrás observando una polarización entre las fuerzas nacionales, en los últimos días llegó se conoció la primera encuesta que mostró a Juntos Defendemos Río Negro en primer lugar, con una leve ventaja sobre Fuerza Patria, dejando en tercer lugar a La Libertad Avanza.

Otros cierres de campaña confirmados en Bariloche

Como ya contó Letra P, Bariloche comenzó y culmina siendo central en estas elecciones, por ser la localidad más poblada de Río Negro y, por primera vez en la historia electoral provincial, concentrar buena parte de los candidatos.

Alberto Weretilneck, Andrea Confini, Facundo López, Juan Pablo Muena, Walter Cortés El intendente Walter Cortés, anfitrión en Bariloche de los candidatos de Juntos Defendemos Río Negro.

Por su parte, Fuerza Patria, juntará a la militancia de la zona andina en una caminata y volanteada por el centro de la ciudad turística, para finalizar su campaña con un acto en el Gimnasio Bomberos, sin la presencia del roquense y candidato a senador nacional, Martín Soria. Sí estarán los otros candidatos barilochenses, la segunda candidata a senadora, Ana Marks, y los candidatos Adriana Serquis y Leandro Costa Brutten, que encabezan el tramo diputados, respectivamente.

El PRO del candidato a senador, Juan Martín, también finalizará su campaña en Bariloche, donde es oriunda la primera candidata a diputada, Martina Lacour. “La Martineta”, un pequeño motorhome que la fuerza política mediatizó en su recorrida provincial, encabezará este miércoles una caravana corta que finalizará en el camping Suizo, un distinguido lugar frente a lago Gutiérrez. “Traigan banderas de argentina, banderas del PRO, globos amarillos”, manifestó Juan Martín, que cuenta con el apoyo del expresidente, Mauricio Macri.