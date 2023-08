Río Negro: Aguiar pide suma fija y reapertura de paritarias

Luego de los resultados de las PASO en las que el oficialismo resultó tercero, el Secretario General electo de ATE Nacional, el rionegrino Rodolfo Aguiar , señaló que es "inentendible que el Gobierno no haya decidido con anterioridad otorgar una suma fija que permita recuperar rápidamente el poder de compra de los ingresos en el sector público”, en referencia a la propuesta del candidato de Unión por la Patria y ministro de Economía, Sergio Massa , previo a las elecciones. “Si no lo hace de inmediato y si no se reabren todas paritarias, será imposible modificar el preocupante resultado electoral de las primarias”, advirtió.

“Se deben tomar medidas de redistribución del ingreso. Si no se hace ahora, ¿entonces cuándo? No ocurre en ningún país del mundo que crezca la economía a la par que crece la pobreza y bajen los salarios. Aquí los únicos beneficiados son los grupos económicos concentrados", evaluó el dirigente patagónico, que se impuso con comodidad en la elección que dirimió las nuevas autoridades de la organización con base en el Estado.

"¿Por qué la gente va a cambiar el voto o por qué van a ir a votar los que no fueron a las primarias, si no se muestra un claro cambio de rumbo en la economía?", cuestionó el referente estatal y concluyó: "Hasta ahora ganaron el Fondo Monetario y la justicia, pero no hay que asustarse. No hay que retroceder. Milei todavía no ganó, Bullrich tampoco. Tenemos que seguir disputando sentido y evitar cualquier intento de restauración conservadora y neoliberal en el país".