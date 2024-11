Ricardo Quintela vuelve a una La Rioja en llamas luego de su aventura en el PJ

Pese a que anticipa que no abandonará la batalla interna, el riojano debe concentrarse en los asuntos domésticos tras su aventura en el PJ, de la que todavía no se reconocen efectos inmediatos. En su provincia, donde la crisis lo empujó a ser el único mandatario del país en emitir cuasimonedas, el panorama no pinta alentador. Por ejemplo, el informe del INDEC que midió los datos del primer semestre de 2024 dice que la pobreza ya llegó al 66,4% y la indigencia al 15% en la capital riojana y sus alrededores. En ese ranking negro, sólo es superada por el Gran Resistencia y Formosa.