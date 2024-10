Ricardo Quintela busca en Mendoza, Entre Ríos y Tucumán el aval que le falta para competir con CFK

Del llamado a Cristina no hubo noticias. El viernes, el riojano había anunciado en diferentes medios que este lunes intentaría comunicarse con la presidenta para conversar sobre el futuro del PJ. A media tarde todavía no lo había hecho y el equipo de dirigentes que lo acompaña estaba abocado a buscar los avales y respaldo que se necesita para inscribir la lista. Los dirigentes con los que habló aseguraron que no dará marcha atrás. El riojano viajará a Buenos Aires el martes.