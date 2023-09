Revés para CFK: irá a juicio oral en la causa Hotesur-Los Sauces

A pesar del mandato judicial, a la vicepresidenta y al resto de los imputados le queda aún el recurso de apelación ante la Corte Suprema, por lo que lo dictaminado por Casación no implica que el juicio se realiza en el corto plazo. Primero lo podría hacer con un recurso extraordinario ante la Cámara de Casación Penal Federal, que tiene carácter suspensivo, por lo que hasta que no se resuelva no se realizaría el procedimiento. Si no se lo concede, la defensa de CFK podría entonces presentar un recurso de queja ante el máximo tribunal.