Reversión de Ganancias: en silencio, gobernadores de JxC prenden velas

"Faltan precisiones, hasta que no se adopten medidas concretas no se opina", le dijo a este portal un gobernador de la UCR. Esa frase es repite como un mantra por los nueve restantes. Cada uno de ellos optó por rechazar cualquier invitación a integrar la administración de Javier Milei, y se posicionaron como una "oposición" no irracional, como creen que actuará el peronismo. Esa máxima se mantiene inalterable.