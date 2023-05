Retener las tres bancas en Diputados, el máximo desafío del FdT en la Séptima

El Frente de Todos (FdT) tiene una tarea difícil por delante en la Séptima sección electoral, ubicada en el centro del territorio bonaerense, donde Juntos se hace fuerte. Su desafío de máxima es retener las tres bancas de la Cámara de Diputados que ganó en 2019. A diferencia de lo que ocurre en otras secciones, donde el peronismo le prende velas al líder de La Libertad Avanza, Javier Milei , en la Séptima necesita que libertario no llegue al piso electoral.

A diferencia de lo que, por caso, sucede en la Cuarta sección, al peronismo le convendría que la derecha libertaria no llegara al piso , incluso, teniendo la convicción de que Milei se llevaría un mayor porcentaje de votos de Juntos que del Frente de Todos, pues perdería una banca con ese sector y el reparto quedaría 3-2-1, para Juntos, el FdT y los libertarios, respectivamente. El líder de La Libertad Avanza sólo podría quedarse con una banca de Juntos si el oficialismo ganara la sección, algo que no entra en los cálculos de nadie.

Este último escenario es también poco probable: para alcanzar el piso de 16,66%, el voto libertario debiera crecer 240 por ciento respecto de la elección de medio término. Esto implicaría que no se dividiera entre lo que traccionara José Luis Espert -devorado por JxC- y Milei. El salto del economista calvo a JxC y a la contienda nacional podría beneficiar al minarquista.

No obstante, la dirigencia peronista no subestima lo que pueda ocurrir y la incertidumbre es la regla. “No logramos descifrar el escenario, pero el crecimiento de Milei se ve en todos los distritos de la sección. Lo tenemos medido, pero no sabemos, puede seguir creciendo o caerse a la hora de la votación”, dijo a Letra P uno de los cuatro intendentes que el Frente de Todos tiene en la sección.

La tropa peronista se encuentra paralizada ante las indefiniciones de la cúpula del Frente de Todos. Esperan a que CFK devele cuál será la estrategia electoral para, a partir de allí, comenzar a trazar el rumbo en la sección. “Si no sabemos quiénes van a ser los candidatos, o si va a haber o no interna, no podemos definir nada acá, hay que esperar”, explicó a este medio un dirigente del peronismo con tono de impaciencia.

Mientras están a la espera de CFK, los diferentes actores buscan fortalecer el armado. En los últimos meses hubo dos plenarios que juntaron a la dirigencia: uno en febrero y otro en abril, aunque en ninguno hubo definiciones. El último mes, el gobernador Axel Kicillof visitó dos veces la sección, la primera, a municipios oficialistas, la segunda, a distritos opositores.

En principio, las tribus del panperonismo están en buen diálogo y especulan con que, a diferencia de lo que ocurrió en la última elección legislativa, que dejó un tendal de heridos, esta vez en lo seccional no haya mayores inconvenientes para acordar el reparto de las bancas. Hoy ocupan los asientos en la Cámara Baja Cesar Valicenti (La Cámpora), Luciana Padulo (Frente Renovador) y Walter Abarca (intendentes). Las fuentes consultadas estimaron que el esquema se repetirá y que, incluso, los nombres podrían ser los mismos.