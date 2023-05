Minutos más tarde explicó el porqué de sus palabras, pese a la buena sintonía de trabajo con muchos intendentes de Juntos: “No trato de bajar línea, sino de dar un parecer sobre los derechos”, justificó. Y agregó: “Por respeto, hoy no quiero hacer algo tan proselitista o partidario, pero sí quiero decir que mi vínculo con los intendentes, exceptuando dos o tres que juegan más en la política nacional y quieren hacer lío, con el resto es un vínculo de trabajo. Cuando gobernó el neoliberalismo a la provincia les fue mal. Espero que no nos toque atravesar una etapa neoliberal. Aunque yo gane, si hay un programa neoliberal, de ajuste indiscriminado, la provincia va a sufrir mucho”.

Finalmente, cerró: “Nos espera una discusión, no una pelea, porque hay que trabajar en conjunto, pero si sus políticas nacionales van a perjudicar a la provincia yo tengo que decir que no estoy de acuerdo, uno no puede estar a los besos y a los abrazos con alguien que viene a fundir el país y no son temas personales. Hay que discutir proyectos y resultados”.