Retenciones cero: el tuit de Bessent aceleró las ventas del agro, que ya declaró u$s 4180 millones

Estados Unidos les pidió a Javier Milei y Toto Caputo que no vuelva a bajar las retenciones al agro

El secretario del Tesoro de Estados Unidos , Scott Bessent , le pidió al Gobierno argentino que no vuelva a eliminar las retenciones al sector agroexportador. El mensaje encendió alarmas en el agro , que aceleró las liquidaciones: en apenas tres días se registraron ventas por u$s 4180 millones, el 60% del cupo libre de impuestos.

La advertencia llegó en plena vigencia del régimen de retenciones cero , que rige hasta el 31 de octubre o hasta que las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) alcancen los u$s 7000 millones.

En este contexto, según datos oficiales, ya hubo 11,5 millones de toneladas declaradas; mientras China, principal comprador de soja argentina, aprovechó el beneficio y sumó entre 10 y 15 buques adicionales.

“Estamos trabajando con el gobierno argentino para poner fin a las exenciones fiscales para los productores de materias primas”, dijo Bessent, en lo que se interpreta como parte de las condiciones del salvataje financiero que impulsa Donald Trump .

Toto Caputo y el titular del Tesoro de Estados Unidos: el salvavidas de Donald Trump

El ministro de Economía, Toto Caputo, buscó bajar el tono y aseguró que las negociaciones “no suponen ningún condicionamiento”. Sin embargo, la publicación del funcionario norteamericano disparó incertidumbre en el mercado.

Avalancha de dólares en el mercado de granos

El decreto que bajó las retenciones obliga a ingresar las divisas dentro de los tres días de la operación, lo que provoca una entrada acelerada de dólares.

El martes, el agro liquidó u$s 287 millones, frente a los apenas u$s 21millones del primer día del esquema. Este miércoles, los registros treparon a u$s 550 millones.

“Un monto totalmente fuera de escala y que supera cualquier antecedente histórico”, evaluó la consultora 1816.

Portfolio Personal Inversiones, en tanto, señaló que la presión externa “acelera las ventas para aprovechar las retenciones nulas” y destacó la baja en el tipo de cambio oficial.

Especialistas advierten que los cambios constantes en las alícuotas afectan la previsibilidad. “No benefician al sector, sino que responden a la necesidad del Gobierno de contar con divisas”, analizó el consultor agropecuario Carlos Etchepare. La modificación de esta semana fue la tercera en lo que va del año.

Retenciones en el Presupuesto 2026

El proyecto de Presupuesto 2026 ratifica la vigencia del tributo. El Gobierno estima que las retenciones aportarán $9,97 billones (unos u$s 6800 millones) y serán el cuarto impuesto en importancia detrás de IVA, Ganancias y débitos y créditos bancarios. El cálculo oficial prevé un incremento del 22,8% en la recaudación.

cerealera-puerto-granos-sojajpeg El agro adelanta retenciones para cubrirse con un dólar barato.

La eventual continuidad de este ingreso choca con las expectativas del campo, que busca sostener el esquema de retenciones cero. El costo fiscal de la medida transitoria ronda los u$s 1600 millones.

China compra más soja argentina

El debate sobre retenciones se da en medio de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. En ese contexto, Pekín incrementó su demanda de poroto de soja argentino: adquirió un millón de toneladas en apenas dos días, según publicó Bloomberg Línea.

“China es nuestro principal cliente en granos y carne. Estados Unidos compite con nosotros, no nos compra. Esta situación puede tensar la relación con Europa y condicionar el vínculo con China”, advirtió Etchepare.

Riesgos internos: precios y política

El economista Pablo Tigani advirtió que volver a subir retenciones podría impactar en el consumo local: “Los pollos se alimentan con soja. Si sube el precio, aumentarán los alimentos. Es un plan ingenuo: se entregan intereses nacionales que en campaña podrían resumirse en ‘Patria o colonia’”.

Hernán Letcher también apuntó contra la presión externa: “Esto implica una condición del Tesoro de EE.UU. para volver a subir retenciones. Es una intromisión en la política tributaria. Milei contento defendiendo a los farmers norteamericanos. Si esta es la condicionalidad que aparece, no quiero imaginar las que no se dicen”.

El agro no quiere volver atrás

Desde el sector, celebran el alivio transitorio. “Llegar a retenciones cero es una muy buena noticia. El dólar estaba incontrolable, la cadena venía frenada y la medida dio resultado”, dijo Rodolfo Rossi, presidente de la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (Acsoja).

Aunque evitó referirse al pedido de Bessent, se mostró optimista: “El cambio en julio fue muy favorable. Espero que no volvamos al 26%”.