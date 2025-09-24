SALVATAJE FULL FULL

Retenciones cero: el tuit de Bessent aceleró las ventas del agro, que ya declaró u$s 4180 millones

Las exportadoras apuran liquidaciones: en tres días alcanzaron el 60% de la meta que dispuso el Gobierno para la vigencia de la medida. Avalancha de divisas.

Letra P | Lorena Hak
Por Lorena Hak
Estados Unidos les pidió a Javier Milei y Toto Caputo que no vuelva a bajar las retenciones al agro

Estados Unidos les pidió a Javier Milei y Toto Caputo que no vuelva a bajar las retenciones al agro

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, le pidió al Gobierno argentino que no vuelva a eliminar las retenciones al sector agroexportador. El mensaje encendió alarmas en el agro, que aceleró las liquidaciones: en apenas tres días se registraron ventas por u$s 4180 millones, el 60% del cupo libre de impuestos.

Notas Relacionadas
Javier Milei en la Sociedad Rural. El Gobierno anunció 40 días de retenciones cero para el campo. 
SIN DÓLARES NO HAY MAÑANA

Plan Aguantar (como sea): Milei suspende las retenciones a los granos hasta después de las elecciones

Por  Letra P | Periodismo Político

En este contexto, según datos oficiales, ya hubo 11,5 millones de toneladas declaradas; mientras China, principal comprador de soja argentina, aprovechó el beneficio y sumó entre 10 y 15 buques adicionales.

“Estamos trabajando con el gobierno argentino para poner fin a las exenciones fiscales para los productores de materias primas”, dijo Bessent, en lo que se interpreta como parte de las condiciones del salvataje financiero que impulsa Donald Trump.

caputo bessent 2.jpg
Toto Caputo y el titular del Tesoro de Estados Unidos: el salvavidas de Donald Trump

Toto Caputo y el titular del Tesoro de Estados Unidos: el salvavidas de Donald Trump

El ministro de Economía, Toto Caputo, buscó bajar el tono y aseguró que las negociaciones “no suponen ningún condicionamiento”. Sin embargo, la publicación del funcionario norteamericano disparó incertidumbre en el mercado.

Avalancha de dólares en el mercado de granos

El decreto que bajó las retenciones obliga a ingresar las divisas dentro de los tres días de la operación, lo que provoca una entrada acelerada de dólares.

El martes, el agro liquidó u$s 287 millones, frente a los apenas u$s 21millones del primer día del esquema. Este miércoles, los registros treparon a u$s 550 millones.

“Un monto totalmente fuera de escala y que supera cualquier antecedente histórico”, evaluó la consultora 1816.

Portfolio Personal Inversiones, en tanto, señaló que la presión externa “acelera las ventas para aprovechar las retenciones nulas” y destacó la baja en el tipo de cambio oficial.

Especialistas advierten que los cambios constantes en las alícuotas afectan la previsibilidad. “No benefician al sector, sino que responden a la necesidad del Gobierno de contar con divisas”, analizó el consultor agropecuario Carlos Etchepare. La modificación de esta semana fue la tercera en lo que va del año.

Retenciones en el Presupuesto 2026

El proyecto de Presupuesto 2026 ratifica la vigencia del tributo. El Gobierno estima que las retenciones aportarán $9,97 billones (unos u$s 6800 millones) y serán el cuarto impuesto en importancia detrás de IVA, Ganancias y débitos y créditos bancarios. El cálculo oficial prevé un incremento del 22,8% en la recaudación.

cerealera-puerto-granos-sojajpeg
El agro adelanta retenciones para cubrirse con un dólar barato.

El agro adelanta retenciones para cubrirse con un dólar barato.

La eventual continuidad de este ingreso choca con las expectativas del campo, que busca sostener el esquema de retenciones cero. El costo fiscal de la medida transitoria ronda los u$s 1600 millones.

China compra más soja argentina

El debate sobre retenciones se da en medio de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. En ese contexto, Pekín incrementó su demanda de poroto de soja argentino: adquirió un millón de toneladas en apenas dos días, según publicó Bloomberg Línea.

“China es nuestro principal cliente en granos y carne. Estados Unidos compite con nosotros, no nos compra. Esta situación puede tensar la relación con Europa y condicionar el vínculo con China”, advirtió Etchepare.

Riesgos internos: precios y política

El economista Pablo Tigani advirtió que volver a subir retenciones podría impactar en el consumo local: “Los pollos se alimentan con soja. Si sube el precio, aumentarán los alimentos. Es un plan ingenuo: se entregan intereses nacionales que en campaña podrían resumirse en ‘Patria o colonia’”.

Hernán Letcher también apuntó contra la presión externa: “Esto implica una condición del Tesoro de EE.UU. para volver a subir retenciones. Es una intromisión en la política tributaria. Milei contento defendiendo a los farmers norteamericanos. Si esta es la condicionalidad que aparece, no quiero imaginar las que no se dicen”.

El agro no quiere volver atrás

Desde el sector, celebran el alivio transitorio. “Llegar a retenciones cero es una muy buena noticia. El dólar estaba incontrolable, la cadena venía frenada y la medida dio resultado”, dijo Rodolfo Rossi, presidente de la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (Acsoja).

Aunque evitó referirse al pedido de Bessent, se mostró optimista: “El cambio en julio fue muy favorable. Espero que no volvamos al 26%”.

Temas
Notas Relacionadas
Javier Milei y la mesa de enlace en La Rural.
SIN DÓLARES NO HAY MAÑANA

El campo, dividido: las retenciones cero de Milei y Caputo no alcanzan para todos

Exportadoras celebran. Pequeños productores cuestionan la medida. Suba de costos en carnes y lácteos. Críticas por la improvisación oficial.
Retenciones cero: Javier Milei y Toto Caputo hunden a las pymes del biodiésel
SIN DÓLARES NO HAY MAÑANA

Retenciones cero a la soja: Milei y Caputo hunden a las pymes del biodiésel

Costos dolarizados, insumos en alza, ventas reguladas y números en rojo. Con la producción frenada, la decisión empuja al sector al borde del colapso.

Las Más Leídas

Más Sobre Economía

También te puede interesar

La CGT irá a la Justicia contra el DNU que limita el derecho a huelga
ELECCIONES 2025

La CGT acelera la rosca hacia noviembre: dialoguistas y combativos se enfrentan por la conducción

Por  José Maldonado
Ramiro Egüen, intendente de 25 de Mayo, pasó por La Libertad Avanza y hoy es vecinalista.
TENSIÓN EN EL INTERIOR BONAERENSE

El intendente de 25 de Mayo denuncia pacto entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria para destituirlo

Por  José Maldonado
Buenos Aires: Fuerza Patria sale con toda la artillería a explicar la Boleta Única Papel
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Fuerza Patria sale a la calle a explicarle al electorado bonaerense cómo se vota con Boleta Única Papel

Por  Macarena Ramírez
Pablo Carro, candidato de Fuerza Patria por Córdoba.
Elecciones | 26 de octubre

Córdoba: el kirchnerismo se despabila y acusa a Schiaretti y De la Sota de avalar el manotazo fiscal de Milei

Por  Yanina Babiachuk