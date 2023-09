Reapareció Marcelo D'Alessandro y se puso "a dispocisión" de Jorge Macri

A seis meses de haber renunciado al cargo por los supuestos chats comprometedores con funcionarios judiciales, el ex ministro de Seguridad porteño Marcelo D'Alessandro acusó este domingo al kirchnerismo de haber hecho una operación en su contra, reveló que tiene "diálogo constante" con Jorge Macri y se puso a disposición del candidato oficialista a Jefe de Gobierno porteño "para lo que necesite".

"No fue una filtración, era una página que reprodujo unos chats. Es una metodología constante del kirchnerismo", insistió el exfuncionario.

"El irme fue una decisión personal, más allá de las decisiones políticas, lo hice después de una cadena nacional donde ordenaban al ministro de Justicia que me denunciaran", confesó al tiempo que aseguró que mantiene una buena relación con Horacio Rodríguez Larreta.

En tanto, D'Alessandro habló también sobre el crimen de Mariano Barbieri ocurrido en el barrio porteño de Palermo, negó que haya existido una "zona liberada" por parte de la Policía y reclamó una nueva ley penal juvenil. "Todos dicen no persigamos a los pobres chicos, y no son chicos peligrosos, son chicos en peligro que terminan o matando o muriendo en un enfrentamiento", afirmó, y continuó: "La clase política no se puede sentar a definir una ley penal juvenil para protegerlos a ellos y a los terceros".