El ex ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Marcelo D'Alessandro declaró como testigo este martes en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados con dos objetivos: negar la validez de los presuntos chats con jueces, funcionarios y empresarios que se filtraron en internet a fin de año y cuidarse de no complicar al vocero de la Corte, Silvio Robles .

La tercera, la vencida

Después de faltar a dos citaciones, D'Alessandro también apeló a la carta magna para no responder la mayoría de las consultas, pero reconoció que participó de varias audiencias en la Corte por la causa coparticipación y no se evadió cuando Vanesa Siley, la diputada del Frente de Todos encargada de interrogarlo, le consultó si Robles estuvo en algunas de esas reuniones. "No. En las audiencias previas no estuvo. En la última, ante los ministros de la Corte, no me acuerdo haberlo visto, pero pudo haber participado, porque había mucha gente", respondió D'Alessandro.