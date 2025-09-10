Guillermo Montenegro superó el 52% en Mar del Plata y redondeó su mejor elección desde 2019

La boleta impulsada por el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro , obtuvo el 52,05% de los votos en Mar del Plata y logra su mejor elección desde que asumió el cargo, en 2019, superando ampliamente a la candidata peronista Fernanda Raverta .

En el tramo local, Montenegro mejoró su desempeño electoral por cuarta elección consecutiva: en 2019 había alcanzado el 40,23%, en 2021 el 46,7% y en 2023 el 41,2%. Este año, su boleta sacó una ventaja de 15,33 puntos sobre Raverta, quien lleva seis años como referente del peronismo local y nunca logró derrotarlo en las urnas.

El intendente transitará los últimos meses de mandato -en diciembre se mudará a la Legislatura bonaerense- con el respaldo popular intacto y dejando a quien lo suceda una plataforma política consolidada.

La elección reordenará el mapa legislativo. La Libertad Avanza (LLA) se convirtió en la segunda fuerza en la categoría concejales, con el 38,14%, casi duplicando a Fuerza Patria, que obtuvo 20,42%. Dos listas más superaron el piso electoral: la encabezada por el exintendente Gustavo Pulti y la impulsada por el radical Maximiliano Abad , tradicional aliado de Montenegro.

El empresariado sabe que Kicillof quedó posicionado en la carrera presidencial, aunque recela de su manual económico Reuniones con pymes El recuerdo de YPF https://t.co/5cxoz5erkB Francisco Aristi pic.twitter.com/NRvBek5Ulg

De las ocho bancas que el oficialismo ponía en juego, cinco correspondían al PRO y tres al radicalismo. El PRO logró retener las suyas, mientras que el radicalismo perdió una. Del lado opositor, el ravertismo renovó tres de las cuatro bancas que tenía. En tanto, Pulti, que no arriesgaba ninguna, ganó dos.

En la elección para el Senado, la boleta libertaria que encabezó Montenegro logró imponerse en la sección, una de las dos ganadas por LLA, y obtuvo tres de las cinco bancas en disputa. A nivel seccional, la diferencia fue de 4,57 puntos.

El nuevo escenario legislativo en el Concejo Deliberante sugiere una leve ventaja para el sector no peronista. El interbloque peronista (conformado por Raverta y Pulti) pasa de diez a nueve bancas, mientras que el interbloque no peronista podría pasar de trece a catorce, dependiendo del posicionamiento de las cuatro bancas en manos del radicalismo.

Gobernar en minoría

Durante su primer mandato, Montenegro gobernó en minoría, negociando ordenanzas con bloques ajenos al oficialismo. Recién en los últimos dos años su espacio logró consolidar una mayoría de trece votos. Este antecedente será clave para quien lo suceda en diciembre, ya que deberá tejer alianzas para sostener la gobernabilidad.

El futuro del Concejo dependerá del sistema de alianzas que logre construir la próxima conducción municipal. El escenario está abierto y marcado por un nuevo equilibrio de fuerzas tras una elección que consolidó a Montenegro como el dirigente más fuerte de Mar del Plata.