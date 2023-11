Comienza a crecer la idea de amalgamar las propuestas que pregonan Javier Milei y Mauricio Macri más allá del resultado del ballotage . Todavía no está claro el pliego de reglas y condiciones ni si de allí emergerá una nueva alianza, pero hay numerosos interesados en que el PRO y La Libertad Avanza (LLA) conformen un nuevo bloque político de derecha. ¿Las razones? Que el economista tenga el volumen de gobernabilidad necesaria en una eventual presidencia o rearmar una nueva oposición al peronismo representado por Sergio Massa y, así, volver a intentarlo dentro de cuatro años. Hay un tren en marcha y quien guste subirse, que lo haga, dicen en el entorno del ingeniero.

“ No importa qué pase el 19. Pase lo que pase, necesitamos converger en un nuevo espacio . Juntos por el Cambio (JxC) siempre ha sido un espacio de poder y hemos perdido. Necesitamos volver a representar una mayoría junto a los liberales para tener posibilidades de gobernar y transformar”, aseguró a Letra P un destacado dirigente nacional.

Pese a la implosión que generó el Pacto de Acassuso, un acuerdo “inconsulto” y “a puertas cerradas” entre el ingeniero y el economista, hay voluntad de no cerrarle la puerta a nadie. Son bien recibidos radicales que no comulguen con la idea de neutralidad de Gerardo Morales y Martín Lousteau y amarillos que no deseen seguir a Horacio Rodríguez Larreta en su proyecto de repavimentar la angosta avenida del medio. Según pudo saber Letra P, algunos dirigentes que militaron la boleta del jefe de gobierno porteño ya participaron de reuniones con mileístas.