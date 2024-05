Quién es Sonia, la mano visible de Domingo Cavallo en el gobierno de Javier Milei

Licenciada en Economía, graduada en la Universidad de San Andrés, cuenta con una maestría en políticas públicas en la Universidad de Harvard y fue parte del Centro de Políticas Públicas para la Equidad (CIPPEC). Además, es autora de dos libros que escribió junto a su padre: Historia Económica de la Argentina (2018) y Argentina’s Economic Reforms of the 1990s in Contemporary and Historical Perspective” (2019).