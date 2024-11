Quién es "La Pistarini", el militante libertario de Javier Milei al que enfrentó Dillom

La cuenta supera los 44 mil seguidores en twitter y el rostro del usuario no era conocido hasta el momento. En su perfil tiene la imagen de un superhéroe y como foto de portada una señal de tránsito que conduce al aeropuerto de Ezeiza "Ministro Pistarini".

El conflicto entre ambos se originó a partir de un posteo en el que "La Pistarini" hacía referencia al hecho de compartir el vuelo con el artista. "Lo último que me faltaba coincidir en el vuelo con el pelotudo de Dillom", escribió junto a una imagen tomada en el interior de un avión.

Frente al agravio del libertario, el artista citó el posteo y realizó dos comentarios: "Y por qué no venis a decírmelo en la cara teton" y "decí que no tenés foto de la cara, si no, te busco y te doy un sopapo". El cruce en redes creció y algunos usuarios le proporcionaron a Dillom las imágenes del hombre detrás de la cuenta.