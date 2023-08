En la previa del acto de cierre de Javier Milei en el Movistar Arena, un grupo de jóvenes cortó la avenida Dorrego con bombos, cornetas, banderas y cánticos, en una postal que podría asemejarse a la mística popular que hizo famoso al peronismo . Quienes paseaban por el barrio de Villa Crespo, pronto se percataron que la muchedumbre no enarbolaba consignas reivindicatorias de Perón y Evita. Eran militantes de La Julio Argentino, la agrupación juvenil de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires , que algunos aliados del diputado suelen llamar La Cámpora liberal.

Se denomina así para evocar a Roca, una de las figuras del siglo XIX más discutidas, pero que los jóvenes liberales reivindican. "Se dicen cosas que no son ciertas. No fue un genocida: sin él, de Córdoba para abajo, no sería territorio argentino. Bariloche sería de Chile. Hace falta una nueva conquista, como la que tuvimos en estas elecciones, que fue de la sociedad con la política. El pueblo ganándole a todos los aparatos", apuntó Sotelo.

De 28 años y nacido en Rosario, Sotelo desembarcó en la Legislatura bonaerense en 2021 en la lista de José Luis Espert , pero al poco tiempo lo abandonó y se fue con Milei. “Nos había votado gente que no quería al Gobierno, pero tampoco a Juntos por el Cambio. Y él se fue con ellos", se indigna con su exjefe.

En La Libertad Avanza, Sotelo detectó que Milei despertaba admiración entre los jóvenes, pero que no había una organización que los contuviera, más allá de las interacciones en las redes sociales. No tardó en reclutar militancia en la provincia de Buenos Aires y abrió su primer local en Quilmes, en un acto del que participaron el candidato presidencial y la diputada Carolina Piparo , quien también abandonó a Espert.

"Somos militantes de las ideas de la libertad y conservadoras, pero tenemos organización y mística. Queremos que la política transforme la vida de la gente. Nos sentimos cómodos cantando, mostrando nuestra identidad y nuestro sentido de pertenencia", dice Sotelo, quien ni bien conoció los datos que daban ganador a Milei llamó a la militancia para movilizarse a las inmediaciones del hotel Libertador.

Liberalismo popular

La Julio Argentino funciona como cualquier agrupación juvenil política tradicional, con locales, reuniones periódicas y movilizaciones, cuando las creen necesarias. Se hizo fuerte en el conurbano, donde Milei logró superar los 20 puntos en todos los distritos, pero también recorre el interior provincial. Tiene presencia en Lomas de Zamora, Quilmes, Ituzaingó, San Miguel, Luján, Florencio Varela, Avellanada, La Plata y Dolores. En cada uno de los distritos se organizan en un lugar, donde hay reuniones quincenales para definir lineamientos.

Entre sus referentes se encuentran Estefanía Albaceti, Fernando Iantorno, el influencer César Moreno, Soledad Pedernera, Guillermo Pasini, Ezequiel Taboada y Melina Suárez. La figura de Milei les permitió penetrar en barrios populares del gran Buenos Aires como San Francisco Solano y Villa Fiorito, donde hay un local liberal con militancia activa.

"Estamos lejos de ese liberalismo de clase, que detesta a los pobres. Somos lo contrario: venimos a levantar a la gente en esa situación", remarca Sotelo, para quien el triunfo de Milei en las primarias reflejaron que es el político más querido en los barrios populares.

"La gente en esos lugares quiere salvarse por sí mismos y que el Estado no los tenga en esclavitud, con planes sociales que apenas alcanzan para vivir. Nosotros queremos que consigan trabajo y puedan crecer. Ningún pobre quiere ser pobre. Cualquiera quiere ser de clase media. A través del liberalismo y del trabajo genuino, se puede", destaca Sotelo.

Cuenta que muchos militantes que se acercan no vieron trabajar ni a sus padres, ni a sus abuelos y en La Julio Argentino buscan su reinserción. "Sé que es una frase hecha, pero les enseñamos a pescar y no a recibir el pescado", explica el diputado y recuerda que en plataforma electoral, Milei deja claro que no eliminará ninguna ayuda.

"Lo que vamos a hacer es tratar de generar empleo digno. En Argentina si a alguien le dan 50 mil dólares, se va del país, lo invierte en Bolsa, cambia el auto u organiza un viaje. Pero no piensa en invertir y dar empleo, porque hay leyes laborales de hace 50 años que lo impiden", añade.

No al antiperonismo

Para ser liberal popular, Sotelo destaca que hay que evitar el "antiperonismo" que domina buena parte del discurso político. "No tiene sentido. (Juan Domingo) Perón, en el Congreso de 1947, habló de la importancia del individuo, pero hoy tenemos un gobernador (Axel Kicillof) que dice que te salva el Estado".

También quieren mostrarse cerca de Juntos por el Cambio. "Nos diferenciamos en todo, porque ellos fracasaron. Y lo vimos en la práctica: en la Legislatura pedimos aprobar las pistolas taser y no quisieron. La ley para sindicalizar a los empleados de (las aplicaciones) Rappi y Pedidos Ya se aprobó por unanimidad en el Senado y la frenamos los liberales en Diputados".

Si en octubre se repiten los resultados de las primarias, La Julio Argentino tendrá no menos de 20 bancas, entre distritales, provinciales y nacionales para engrosar la militancia y expandirse por todo el país.

El próximo desafío de estos jóvenes es acercar al liberalismo a los adultos mayores, uno de los segmentos más flojos. "Muchos abuelos me han dicho que nos votan para que sus nietos no se vayan del país. En esta época, la juventud juegan un papel ejemplar y decisivo, porque se informan ellos. No es como antes, que los padres les decían qué hacer", diferencia Sotelo.