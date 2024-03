Primera marcha atrás del Pacto de Mayo: el Gobierno recibirá a gobernadores por tandas

"No, no, no", negó tres veces el ministro del Interior cuando en LN+ le dieron como "totalmente confirmada" la reunión del viernes. "He hablado con algunos, la idea es hacer una reunión con todos los gobernadores en conjunto, puede ser que haya algunos fuera del país", comenzó a argumentar Francos, antes de partir la cumbre en -al menos- dos partes: una esta semana y, "por ahí, el lunes o martes haremos otra".