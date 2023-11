El primer llamado de atención para LLA fue el sábado, en la previa del ballotage, cuando la junta electoral le advirtió que no estaban entregando las boletas necesarias en la provincia de Buenos Aires. Había faltantes en las varias secciones (la Primera, Tercera y la Octava). La Junta electoral de la Ciudad emitió una intimación similar, en la que obliga al frente a enviar 10 mil paquetes adicionales con 100 boletas cada uno.

"Es vital cuidar el enorme gasto que se ha realizado en boletas y la única forma de hacerlo es a través de la reposición constante por parte de nuestros fiscales dado que en las elecciones anteriores aportamos la cantidad máxima y, en algunos lugares, a las pocas horas de iniciado los comicios ya no contábamos con boletas", cerró Viola.

El plan libertario es de riesgo, porque sólo puede salir bien si hay fiscales en todas las mesas, un objetivo que cumplirán sin problemas en la Ciudad de Buenos Aires (donde la inscripción de voluntarios fue masiva), pero no es tan fácil de garantizar en la provincia, donde aún falta personal para controlar las boletas violetas en el conurbano y en el interior bonaerense, donde la UCR se resiste a colaborar.

Si por alguna razón hay escasez fiscales de LLA en algunas mesas, Milei no tendrá argumentos para reclamar por los faltantes y deberán resignarse a tener menos votos. De ahí su desesperación para poblar de fiscales las escuelas, con ayuda del PRO.

Intervención de Macri

La fiscalización en LLA está coordinada por Guillermo Ferraro, quien después del 22 de octubre tuvo que recibir a los enviados de Mauricio Macri para colaborar. Como explicó Letra P, la coordinación no fue sencilla: el PRO cambió los emisarios y recién la semana pasada, Ferraro pudo tener una mapeo de como será la colaboración en la provincia de Buenos Aires, después de una reunión con el jefe del PRO en Diputados, Cristian Ritondo.

Aun así, Karina Milei, jefa de campaña, armó una reunión con referentes del espacio, como Ferraro, Nicolás Posse -jefe de equipos técnicos-, Guillermo Francos -jefe de la mesa política- y el armador bonaerense Sebastián Pareja. La foto fue un mensaje al PRO, para evitar que se apropien de la tarea central para lograr que Milei sea competitivo en el ballotage. Uno de los motivos de recelo en LLA fue el rol de Eduardo Bastitta, un empresario del rubro logístico que envió Macri y se ofreció a financiar a los fiscales, sin mayor conocimiento de cómo hacerlo.

Este lunes, Macri fue al Hotel Libertador a reunirse con Milei para ajustar los detalles de la fiscalización. Según contaron a Letra P fuentes de LLA, el expresidente le pidió predominio para sus enviados, sin recibir órdenes de Karina, Ferraro y Pareja.

Otro tema de conversación fue el control por fuera de las provincias centrales, donde el PRO no tiene tanta presencia y la UCR no está interesada en ayudar. Jujuy es un caso emblemático, pero también preocupa Tucumán, donde el oficialismo creció mucho entre las primarias y las generales. Fue otro tema del diálogo en el encuentro de Macri y Milei, donde, según señalan en LLA, casi no se habló del debate. "El 90% del tiempo se conversó sobre la fiscalización. Es lo único que nos interesa", señalaron.