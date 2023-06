¿Por qué el peronismo sepultó al Frente de Todos?

"Cuando uno mira a Cambiemos, a Juntos por el Cambio... no sé qué razón social tendrán para el próximo plan de negocios". La chicana lanzada por Máximo Kirchner a la oposición el 22 de abril, en el plenario que celebró el Frente de Todos en Ferro después del renunciamiento reeleccionista de Alberto Fernández , lejos estaba de ser novedosa: desde 2021 hay discursos legislativos resaltando que, detrás del cambio de nombre, enfrente estaban las mismas figuras . Artífice de la creación del FdT al recuperar el diálogo con Sergio Massa y su Frente Renvador, el presidente del PJ bonaerense fue uno de los que firmó este miércoles su defunción. El oficialismo irá a las urnas bajo el nombre de Unión por la Patria (UP) .

El primer acto oficial fue rebautizar la cuenta de Twitter del Frente de Todos con logo nuevo y un hilo de tuits para justificar el cambio de sombrero. "Tenemos la responsabilidad histórica de ampliar nuestro espacio político: no solo para frenar esa amenaza, para defender a nuestra Patria". Como el macrismo con el peronista Miguel Ángel Pichetto para abandonar la desgastada marca de Cambiemos, el exfrentetodismo apela a las incorporaciones como argumento. Esta vez no serían partidos o dirigentes, sino "sectores" hoy no contenidos dentro del oficialismo o expulsados por le propio FdT.