Florencia Saintout llamó a redefinir el rumbo del PJ bonaerense y defendió el liderazgo de Máximo Kirchner

Florencia Saintout: "Hay que discutir qué peronismo queremos para qué país"

La dirigente peronista y secretaria de Cultura del PJ bonaerense, Florencia Saintout, llamó este lunes a debatir el rumbo del peronismo, defendió el liderazgo de Máximo Kirchner y volvió a cuestionar la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner.

“Cristina está presa, (el Gobierno) nos destruye el trabajo, interviene el Puerto de Ushuaia, ¿cómo no vamos a discutir el partido?”, se preguntó la también titular del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires en declaraciones radiales.

El debate sobre el modelo de peronismo Al referirse a la actualidad del Partido Justicialista, presidido por Máximo Kirchner, Saintout remarcó la necesidad de dar una discusión profunda sobre el perfil del movimiento. “Es muy importante discutir qué peronismo queremos para qué país. ¿Un peronismo conservador, un peronismo mascota del poder, un peronismo transformador, un peronismo que se banque discutir con el poder, no solamente con Milei, sino con el poder mediático concentrado y el poder económico?”, enumeró.

En ese sentido, cuestionó la naturalización de ciertos límites dentro del debate interno y subrayó la importancia de recuperar un proyecto político con identidad kirchnerista. “Tenemos que discutir qué queremos para 2027. Yo quiero un Kirchner. ¿Cómo es que discutimos proyectos pero asumimos naturalmente que Kirchner en el PJ ya no es?”, planteó.

Saintout destacó el rol de Máximo Kirchner en la conducción partidaria y lo reivindicó como parte central del legado político iniciado por Néstor Kirchner. "Máximo es mucho más que un nombre, es Kirchner. Ha honrado ser Kirchner, porque podría ser un Kirchner que come sushi, no se sabe dónde. Es un compañero que trabaja permanentemente en la construcción de consensos, que garantiza unidad y que ha sido estigmatizado tremendamente, y eso no lo podemos permitir", afirmó.

Cristina Fernández de Kirchner presa y las tensiones internas Por último, la dirigente apuntó contra sectores internos del peronismo a los que calificó como conservadores y que, según dijo, se sienten cómodos con la situación judicial de la expresidenta. “Hay una parte del peronismo más conservador a la que le queda muy bien Cristina presa. No se trata solamente de decir ‘libertad Cristina’, sino de encontrar los caminos para que eso suceda y explicar por qué pasó”, concluyó.

