Patricia Cubría, del Movimiento Evita: "Me parece absurdo desdoblar las elecciones en Buenos Aires"

Patricia Cubría esquiva encolumnarse en uno u otro lado de la grieta del PJ. Referente del Movimiento Evita, evita inclinarse por Cristina Fernández de Kirchner o por Axel Kicillof : “Esa es una discusión falsa”, se desentiende. Pero no duda en sentar posición sobre otro dilema que atraviesa la interna y que distancia a la expresidenta y al gobernador : "Es absurdo desdoblar las elecciones" de la provincia de Buenos Aires.

-Dijimos lo que iba a suceder y sorprende porque es aún peor y más corrupto de lo que imaginamos, pero hay un pueblo que va a salir adelante, que no va a permitir que sea eterno.

-Pero las encuestas le dan altos niveles de respaldo al Presidente...

-Son verso. Las encuestas son tendenciosas y quienes suelen participar están muy penetrados por los medios. No creo que ningún argentino de bien no se haya dado cuenta que este Gobierno es una estafa y el Presidente un delincuente.

La interna CFK - Axel Kicillof

-¿Cómo ve al peronismo?

-Muy golpeado como sucede después de una derrota, pero el PJ es la única alternativa que puede tener el pueblo argentino para salir de esta situación del gobierno fascista de Milei.

-¿Qué postura tiene sobre la pelea entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof?

-Es natural que haya tironeos y discusiones, pero somos peronistas y la unidad es muy importante. Hay que discutir proyectos para salir del gobierno de Milei, tenemos que construir un futuro diferente.

-¿Pero en qué sector se encolumna en esta discusión?

-Es que es una discusión falsa que agrandan algunos sectores para no discutir lo profundo, no creo que sea la prioridad de nuestro pueblo cuando hay un gobierno que aumentó todo y te congelo los salarios, congela a los jubilados, les saca los remedios, en eso tenemos que estar concentrados, y nos tiene que encontrar unidos. No veo diferencias en estos temas entre los compañeros y compañeras, hay que sortear estas discusiones y avanzar.

-Pero esa discusión atraviesa también al Movimiento Evita...

-No creo que haya discusiones hacia el interior del Movimiento Evita. Pueden opinar los compañeros y compañeras y es excelente, pero el posicionamiento del Evita es que no hay proyecto alguno si no salimos a gritar a los cuatro vientos que es un gobierno asesino que nos liquida en términos económicos y sociales. Hay que ser la piedra en el zapato de este gobierno que se tiene que ir cuanto antes, está en condiciones de hacerle un juicio político y después tenemos nuestras estrategias locales y trabajo comunitario, estamos en las trincheras.

-¿Qué opinión tiene del Movimiento Derecho al Futuro que lanzó Kicillof?

Me parece bien que puedan organizarse y construir su espacio. No vi mucho así que no puedo profundizar, pero está bien que todos los que quieran organizarse lo hagan.

El fin de las PASO y el posible desdoblamiento

-¿Qué piensa de la suspensión de las PASO?

-Estamos de acuerdo con que haya democratización de la vida partidaria y que sea la sociedad elija, cuando los partidos se encierran en una mesa la cosa se complica. Estamos a favor de las PASO.

-¿Y de desdoblar la elección en Buenos Aires?

-Me parece absurdo porque tendrías dos fechas con todo lo que significa desde el punto pragmático, pero nos adaptaríamos a lo que se decida. Igual creo que el horno no está para bollos.

-¿Va a ser candidata en La Matanza en esta elección?

-Si, seguimos trabajando, soy una militante que no abandonó ni un minuto a nuestros vecinos. Nos vamos a presentar, tuvimos el acompañamiento de 120 mil vecinos y vecinas que es muchísimo. No vamos a abandonar el proyecto que tenemos para La Matanza, seguimos pensando que hay que oxigenar y renovar esta gestión porque hay muchísimo para mejorar.