Según averiguó Letra P, la ex ministra de Seguridad estará este jueves en el cierre de campaña de la senadora en Rosario y no se descarta su presencia en el búnker de la periodista el próximo domingo. "Nosotros hacemos una campaña austera, no malgastamos los recursos", señala un armador de Bullrich para diferenciarse de Larreta, quien visitó todas las provincias donde ganó JxC.