La ministra de Seguridad y presidenta en uso de licencia del PRO, Patricia Bullrich , quiere que su fuerza se separe de la Unión Cívica Radical (UCR) presidida por Martín Lousteau y de la Coalición Cívica (CC) que encabeza Elisa Carrió . Entiende que el futuro del partido amarillo es con La Libertad Avanza porque, como le respondió a su ex rival interno Horacio Rodríguez Larreta , ya está hablando de " post mortem de Juntos por el Cambio (JxC)".

"Ahora que se podía construir una capacidad de unir voluntades y lograr algo que no era ni todo lo que quería el Gobierno ni todo lo que querían estos sectores, que acaba de representar Rodríguez Larreta, se terminan uniendo al kirchnerismo para jorobar al Gobierno", les reclamó la funcionaria a sus exaliados de la UCR, la CC y el larretismo.

Para Bullrich, la ley ómnibus ya no vuelve al recinto. “Ahora hay que ir por otro lado”, insistió y se lamentó: “¿Con qué voluntad se vuelve ahora (al recinto)? ¿Qué te van a clavar por la espalda?”.

Contra Larreta, la exministra de Mauricio Macri fue más tajante y le recordó que sus propuestas ya perdieron. "Es la tercera vez", recordó Bullrich en LN+ y remarcó: "Perdió en las internas, ganó el cambio. Perdimos en la elección por habernos mezclado de nuevo en algo que la gente decía: ‘¿Serán cambio o no serán?’. Algo de razón tenía la gente, porque no todos querían el cambio".

La funcionaria le cuestionó al economista si quería un cambio o "un recambio de gobierno ya". "¿Eso es lo que se busca?”, apuntó y aseveró: “Bueno, conmigo se van a encontrar. Yo no me rindo, ni un minuto me rindo”