Este miércoles, para limitar la movilización cegetista, efectivos policiales frenarán de nuevo a colectivos y otros medios de transporte para revisar que ninguno de los pasajeros tenga banderas ni identificaciones que permitan sospechar que se dirigen a Tribunales. Incluso, ironía mediante, está previsto pedirles la VTV, una documentación que no se considera obligatoria para circular en el momento que comience a regir el DNU presidencial que motivó la marcha de la central obrera.

Aunque algunos de los asesores de la ministra estarán abocados a la prevención y al control de los accesos, consultados por este medio coincidieron en que darán la orden de "no dejar a los manifestantes hacer lo que quieran". "Vamos a impedir con todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance que hagan lo que quieran y, si no acatan las reglas del orden, no vamos a dudar en usar toda la fuerza que sea necesaria", sumó una voz ministerial al tanto de los detalles del operativo.