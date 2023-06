Recién arribado a Juntos por el Cambio (JxC), después de destrabar la resistencia de Patricia Bullrich para su ingreso, el presidenciable ultraliberal José Luis Espert mostró su rechazo a la incorporación del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, a la principal coalición opositora y advirtió "no incorporar gente que no piensa igual".

"El peronismo viene casi desde hace un siglo. Colar a un peronista ahora, en el medio de un proceso electoral, cuando Juntos por el Cambio tiene su candidato en Córdoba, que es Luis Juez, no tiene mayor sentido", expresó el diputado en declaraciones a Radio Mitre. Su pedido va en línea con los intereses del ala bullrichista para "no meter por la ventana a quienes no quieren cambiar absolutamente nada", y difiere de las intenciones de Horacio Rodríguez Larreta, quien fue el gestor de la llegada del economista al espacio, que pretende ampliar la coalición con partidos políticos disidentes al oficialismo. Toda una paradoja.