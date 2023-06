Con la incorporación de José Luis Espert a Juntos por el Cambio (JxC), lo que significó un triunfo del larretismo sobre el team halcón, la presidenciable PRO Patricia Bullrich volvió a la carga contra la incorporación de nuevas figuras políticas: “Vamos al cambio. No queremos que nos metan por la ventana a quienes no quieren cambiar absolutamente nada”, dijo en clara alusión al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti .

“ No vamos a entregar ese espíritu de lucha de los cordobeses que han apoyado nuestro proyecto siempre. Mi acuerdo es con el pueblo y mi compromiso es liderar con coraje y convicción un cambio profundo y verdadero, un cambio en serio, un cambio con la gente”, expresó en un posteo en Twitter apuntando a la estrategia a desplegar en la segunda provincia en importancia electoral, detrás de Buenos Aires.

https://twitter.com/PatoBullrich/status/1666963978365304832 Desde La Matanza, vengo a ratificar que mi compromiso es con todos ustedes. No es un compromiso con los políticos, con los punteros, con los amigos del poder.



Es un acuerdo con la gente.



Este acuerdo, mi acuerdo, es con “las madres del paco”, que perdieron a sus hijos por la… pic.twitter.com/7Z94ybDyGU — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 9, 2023

La exministra de Seguridad no quiere que la principal coalición opositora tenga “un cambio partidocrático, de políticos con políticos”. Y envió un mensaje al interior de la alianza: “No quiero que Juntos por el Cambio deje de ser una fuerza del cambio. Juntos por el Cambio es la fuerza del cambio. Nosotros somos los primeros que vamos a defender a Juntos por el Cambio y no queremos que Juntos por el Cambio se convierta en una herramienta para que nada cambie”.