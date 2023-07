Orrego: "Mis candidatos en las PASO están en la lista de Larreta"

- La gente quiere cambios con certeza, no son saltos al vacío. Ya han entendido que desde Cambia San Juan proponíamos una oferta electoral que se basaba en eso, que aquellas cosas que estaban bien las íbamos a mejorar, a abonar y las íbamos a ejecutar mejor. Pero hay muchas otras, por supuesto, que hay que corregir y, en ese sentido, también creo que la gente entiende que a quien le habla de que no le va a temblar la mano para hacer las cosas que tengo que hacer.

- Entiendo que todo pasa por el diálogo, por el consenso, por saber que nadie puede estar en contra de leyes que le benefician a los sanjuaninos. Por lo tanto, creo que podemos transitar por ese camino del diálogo, de realmente entender que hay intereses superiores, que son los intereses de San Juan y me va a encontrar en ese lugar, digamos, tratar de buscar los consensos necesarios para que salgan mejores leyes para esta provincia.

- ¿El cambio de candidato en el oficialismo lo benefició?

- Los hermanos Uñac son parte del mismo proceso kirchnerista. Aquí se le ganó al kirchnerismo.

- ¿Horacio Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich?

- Primero debo agradecer a todos los referentes de Juntos por el Cambio. Y en eso Horacio, Patricia, a Miguel Ángel Pichetto, a María Eugenia Vidal, a Ricardo López Murphy, a Alfredo Cornejo, a Claudio Poggi, hay todos los que han venido a aportar, a ayudar, a estar, así que primero todo mi agradecimiento a ellos. Viene una disputa de poder de acá a futuro, donde vamos a encontrar dos fuerzas que disputan el poder, que lo hacen de manera legítima, tal el caso de Horacio y Patricia, y que claramente entre ellos dos que va a ser el próximo presidente o presidenta de los argentinos. Por supuesto, con Horacio vengo teniendo mucho más relación, lo conozco de hace mucho tiempo.

- Sus candidatos están en la boleta de Larreta en las PASO...

- Más allá de que Patricia plante sus candidatos, para que quede claro, los candidatos que son de mi espacio están en la lista de Horacio. Y eso creo que también, de una u otra manera, es una forma de decir estamos en este lado.

- ¿Qué piensa hacer con la ley de lemas, la va a derogar?

- Sí, la voy a derogar. Esta es una ley obtusa, retrógrada, antigua, que no tiene ningún tipo de sentido. Nos hemos metido en el lote las provincias como Formosa y Santa Cruz, donde hace 30 años gobiernan los mismos, y yo creo en la alternancia. La ley de lemas lastima a la democracia, no puede ser que no termine ganando quien más votos saca, sino la agrupación de partidos que más votos acumuló.

- ¿Eso quiere decir que vuelven las PASO?

- Vamos a ver qué hacemos, la verdad que lo primero que vamos a hacer es derogar la ley de lemas y después lo que voy a hacer también es llamar un plebiscito o acordar una enmienda para volver al sistema anterior. El gobernador y el vicegobernador ya no tienen que durar 12 años; deben ser cuatro años y, si la gente insiste y estima que ha hecho bien, cuatro más. Nosotros estamos un tiempo y tenemos que dejar todo, para que los que vienen sean mejores, sino hemos fracasado.

- ¿Cómo está su relación con Sergio Massa?

-Sergio vino por acá en el 2015 cuando tenía otra mirada de la Argentina, estaba en contra del kirchnerismo. Hoy está en otro lado, pero le tengo un enorme respeto.