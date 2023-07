Sergio Uñac votó y volvió a criticar el fallo de la Corte: "Fue un desastre"

Live Blog Post

Uñac apuntó contra la Corte por "faltarle el respeto al interior del país"

El gobernador Sergio Uñac criticó el tratamiento que la Corte Suprema de Justicia le dio al caso de San Juan y consideró que el máximo tribunal judicial "debería definir un criterio y aplicarlo ya que no puede ser que en 30 días defina una cosa y en otros casos defina otra".

"Evidentemente hubo algún trasfondo que yo no lo puedo definir porque yo no estoy ahí adentro, pero que sé fue por un carril distinto al jurídico porque el procurador dijo primero que no era materia de intervención federal, después dijo que era inconstitucional", recordó en la puerta de la escuela en la que votó y remató: "Un desastre la intervención de la Corte, una falta de respeto hacia el interior de nuestro país".

Al igual que su rival en San Juan por Todos, José Luis Gioja, el gobernador recordó el artículo 185 de la Constitución provincial, que establece que todos los representantes locales y provinciales deben votarse juntos, y disparó contra la Corte: "Parece que ese artículo no lo leyeron y nos mandaron a votar diputados proporcionales solos y gobernadores solos".

Por otro lado, Uñac confirmó que a las 10 de la mañana ya había votado el 10% del padrón electoral y que esperan que los niveles de participación lleguen al 75% como el pasado domingo 14 de mayo cuando sanjuaninos y sanjuaninas eligieron autoridades municipales y legislativas.