Ni una menos 2026: entre el discurso de odio de Javier Milei y el legado patriarcal

“Llegamos a normalizar que en muchos países civilizados si uno mata a la mujer se llama ‘femicidio’, legalizando que la vida de una mujer vale más que la de un hombre”. Casi un año y medio después del ataque del presidente Javier Milei a los feminismos y diversidades en el Foro Económico Mundial de Davos , la marcha del Ni Una Menos de este miércoles será un grito elocuente contra la política misógina. La manifestación estará sensiblemente atravesada por el femicidio de Agostina Vega , la adolescente de 14 años cuyos restos fueron hallados el sábado pasado en un descampado de la provincia de Córdoba.

En la Plaza del Congreso convergerán diversas agrupaciones feministas, que constituirán un núcleo claro y compacto de rechazo al ataque oficial a la agenda de género. Este 3J será una estampida callejera contra la arremetida discursiva cultural de la administración libertaria, y contra el desmantelamiento de programas impulsados años atrás para prevenir la violencia por razones de género.

Este #3J salimos a las calles. Los transfeminismos contra el ajuste, el hambre y el saqueo de Milei y el FMI. Porque vivas, libres y desendeudadxs nos queremos 17hs en Plaza Congreso #NiUnaMenos #3J #Transfeminismos pic.twitter.com/jQlwoalTR6

"Cuando el Gobierno expresa formas muy explícitas de odio, de agravio, no solo a las mujeres sino también de todas las personas que tienen identidad de género disidente, o respecto de la asignada al nacer o una orientación sexual no heteronormada, habilita umbrales de pasaje al acto distintos", dijo a Letra P María Pía López , socióloga, escritora e integrante de Ni Una Menos.

La violencia de género, un problema estructural

El femicidio de Agostina, que conmueve al país mucho más que la estadística -un caso producido cada 36 horas en lo que va del año-, evidencia algo más que el escenario actual de fuerte confrontación simbólica y política. La violencia de género no es propiedad exclusiva de una gestión política: es un problema estructural, que hoy ocurre en un contexto de odio hacia mujeres y disidencias.

"No estamos ante un aumento de casos respecto de cuando había condenas públicas explícitas de parte de los gobiernos", apunta López, y es en ese intersticio donde ubica al "patriarcado funcionando en sus rutinas, en sus modos de hacer, en su cosificación del cuerpo de las mujeres y la decisión de tomar esos cuerpos y desecharlos como si fueran cosas, o cosas sin voluntad propia".

El fiscal Raúl Garzón, a cargo de la investigación del femicidio, no aceptó ninguna responsabilidad en el proceso. Tuvo desaprensión y soberbia en el gesto y la voz, y una única expresión compatible con la emoción al reconocer la labor del perro que halló el cuerpo de Agostina: "Hay que entregarle una medalla de distinción", dijo el funcionario en conferencia de prensa.



"En casos como el de Agostina, la Justicia actúa con desidia cuando se trata de cuerpos feminizados y populares; un poder judicial que tiene herramientas para allanar, para buscar rápido, y que, sin embargo, cuando se trata de un cuerpo feminizado, de una persona de sectores populares, esas alertas, esas acciones, no se motorizan. Entonces, decimos desde Ni Una Menos, hay una desidia organizada, donde el Estado opera omitiendo, devaluando, cuando no, incluso, promoviendo el odio contra las mujeres", sostiene Cavallero.

Casos y víctimas de un "Estado negacionista"

De acuerdo con un informe del Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, entre el primero de enero y el 24 de mayo de 2026 hubo 99 víctimas letales de violencia machista: 83 femicidios, 8 femicidios vinculados, 4 instigaciones al suicidio y 4 asesinatos de personas transgénero.

En abril ocurrieron casos como el de Sophia Civarelli (22), asesinada en Rosario, Santa Fe, por su pareja, Valentín Alcida (22), quien se presentaba en Twitter como “de derecha y fanático del León”, y difundía mensajes misóginos y de odio. La violencia letal se inscribe en un contexto donde los discursos de odio y la deslegitimación de las políticas de género no son inocuos.

Asimismo, los crímenes de Claudia Gabriela Gómez , Caí (34 años), en Misiones, y de Vica Monteros (44), en Córdoba, dan cuenta de la violencia a la que se ven expuestas las personas LGTBI+ frente al avance de estos discursos.

"Estos hechos son posibles en el marco de un Estado negacionista y femicida. El gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, no sólo desmanteló políticas públicas fundamentales para la prevención y el abordaje de la violencia de género, sino que ha habilitado condiciones para su profundización", concluye el documento que también apunta que solo el 19% de las víctimas de femicidio en lo que va del año había realizado una denuncia, lo que evidencia que gran parte de las situaciones de violencia continúan sin ser denunciadas.