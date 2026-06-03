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3 de junio de 2026
3J | A 11 AÑOS DE LA PRIMERA MARCHA

Ni una menos: las imágenes de un nuevo grito contra la violencia machista en las principales ciudades de país

Movimientos feministas vuelven a la calle en un contexto de ataque del oficialismo a mujeres y disidencias, y el femicidio de Agostina Vega, que enluta al país.

Ni una menos: marcha feminista en Córdoba. Foto: Consuelo Cabral. Foto 1/35

Ni una menos: marcha feminista en Córdoba. Foto: Consuelo Cabral.

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Ni una menos: marcha feminista en la Ciudad de Buenos Aires. Foto 2/35

Ni una menos: marcha feminista en la Ciudad de Buenos Aires.

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Ni una menos: marcha feminista en La Plata. Foto AGLP. Foto 3/35

Ni una menos: marcha feminista en La Plata. Foto AGLP.

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Ni una menos: Rosario, Santa Fe. Foto: Damián Lescano. Foto 4/35
Ni una menos: Rosario, Santa Fe. Foto: Damián Lescano. Por
Ni una menos en Paraná, Entre Ríos. Foto: Adriana Forzani Finucci. Foto 5/35

Ni una menos en Paraná, Entre Ríos. Foto: Adriana Forzani Finucci.

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Ni una menos: Ushuaia, Tierra del Fuego. Foto: Laura Funes. Foto 6/35

Ni una menos: Ushuaia, Tierra del Fuego. Foto: Laura Funes.

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Ni una menos: Bariloche, Río Negro. Foto: Eugenia Neme. Foto 7/35

Ni una menos: Bariloche, Río Negro. Foto: Eugenia Neme.

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Ni una menos: Viedma, Río Negro. Foto: Luciano Barroso. Foto 8/35

Ni una menos: Viedma, Río Negro. Foto: Luciano Barroso.

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Ni una menos: marcha feminista en Córdoba.&nbsp; Foto 9/35

Ni una menos: marcha feminista en Córdoba. 

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Ni una menos: marcha feminista frente al Congreso. Foto 10/35

Ni una menos: marcha feminista frente al Congreso.

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Ni una menos: marcha feminista frente al Congreso. Foto 11/35

Ni una menos: marcha feminista frente al Congreso.

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Ni una menos: marcha feminista frente al Congreso. Foto 12/35

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Ni una menos: marcha feminista frente al Congreso. Foto 13/35

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Ni una menos: marcha feminista frente al Congreso. Foto 14/35

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Ni una menos: marcha feminista frente al Congreso. Foto 15/35

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Ni una menos: marcha feminista frente al Congreso. Foto 16/35

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Ni una menos: marcha feminista frente al Congreso. Foto 17/35

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Ni una menos: marcha feminista frente al Congreso. Foto 18/35

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Ni una menos: marcha feminista frente al Congreso. Foto 19/35

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Ni una menos: marcha feminista en la Ciudad de Buenos Aires. Foto 20/35

Ni una menos: marcha feminista en la Ciudad de Buenos Aires.

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Ni una menos: marcha feminista frente al Congreso. Foto 21/35

Ni una menos: marcha feminista frente al Congreso.

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Ni una menos: marcha feminista frente al Congreso. Foto 24/35

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Ni una menos: marcha feminista en La Plata. Foto AGLP. Foto 25/35

Ni una menos: marcha feminista en La Plata. Foto AGLP.

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Ni una menos: marcha feminista en La Plata. Foto AGLP. Foto 26/35

Ni una menos: marcha feminista en La Plata. Foto AGLP.

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Ni una menos: marcha feminista frente al Congreso. Foto 27/35

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Ni una menos: marcha feminista frente al Congreso.

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Ni una menos: marcha feminista en la Ciudad de Buenos Aires. Foto 31/35

Ni una menos: marcha feminista en la Ciudad de Buenos Aires.

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Ni una menos: marcha feminista en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA. Foto 32/35

Ni una menos: marcha feminista en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA.

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Ni una menos: marcha feminista en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA. Foto 33/35

Ni una menos: marcha feminista en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA.

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Ni una menos: marcha feminista en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA.

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Ni una menos: marcha feminista en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA. Foto 35/35

Ni una menos: marcha feminista en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA.

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