Ni una menos: las imágenes de un nuevo grito contra la violencia machista en las principales ciudades de país

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Movimientos feministas vuelven a la calle en un contexto de ataque del oficialismo a mujeres y disidencias, y el femicidio de Agostina Vega, que enluta al país.
Ni una menos: marcha feminista en Córdoba. Foto: Consuelo Cabral.
Ni una menos: marcha feminista en la Ciudad de Buenos Aires.
Ni una menos: marcha feminista en La Plata. Foto AGLP.
Ni una menos en Paraná, Entre Ríos. Foto: Adriana Forzani Finucci.
Ni una menos: Ushuaia, Tierra del Fuego. Foto: Laura Funes.
Ni una menos: Bariloche, Río Negro. Foto: Eugenia Neme.
Ni una menos: Viedma, Río Negro. Foto: Luciano Barroso.
Ni una menos: marcha feminista en Córdoba.
Ni una menos: marcha feminista frente al Congreso.
Ni una menos: marcha feminista en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA.