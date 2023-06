Bajo el lema "Vivas, libres y desendeudadas nos queremos. Con este Poder Judicial no hay Ni Una Menos", el movimiento feminista se movilizó este sábado al cumplirse ocho años de la primera gran movilización contra los femicidios, en reclamo por los que siguen impunes, por una reforma judicial y para pronunciarse en contra de las distintas violencias machistas. Desde su fundación en las calles, en 2015, hubo 2.557 víctimas de femicidio .

"A 40 años de recuperar la democracia, decimos: ¡No hay democracia con un Poder Judicial al servicio del poder económico y conspirando contra la organización social y política, criminalizando a sus referentes; no hay democracia con deuda externa ni bajo el control del FMI; no hay democracia con estos niveles de pobreza; no hay democracia si se persigue y estigmatiza la protesta social!", sostiene el texto leído en el Congreso.