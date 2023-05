Por qué la paridad no alcanza para garantizar la igualdad

En los últimos tres años, la paridad de género se extendió a lo largo de todo el país: está vigente en 22 provincias y sólo Tucumán y Tierra del Fuego no aprobaron una ley en este sentido. El cupo de 50% para las mujeres en las legislaturas y, en algunos casos, en los poderes Ejecutivo y Judicial, implica un avance en la participación política femenina, pero no es, todavía, lo deseable en términos de igualdad de oportunidades. En algunos distritos, la aplicación de la ley no es efectiva y, en otros casos, representa un techo.