Ley de Cuidados: después de un año, empieza el tratamiento en Diputados

Hasta ahora, el proyecto redactado por una Comisión de especialistas y representantes de organizaciones de la sociedad civil convocada por el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad cuando su titular era Elizabeth Gómez Alcorta , no tenía acuerdo ni siquiera dentro del bloque del Frente de Todos. Según pudo saber Letra P , el 10 de mayo, en una reunión sobre el tema organizada por el PJ nacional, en la que participaron referentes de diferentes sectores del Frente de Todos (40 de manera presencial y más de 80 de manera virtual), se llegó a un consenso para iniciar el tratamiento. Fue la diputada María Rosa Martínez quien anunció ahí mismo que se llamaría a reunión conjunta de comisiones en Diputados.

“Cinco de cada diez mujeres no tienen trabajo remunerado ni lo buscan, mientras que sólo ocurre esto en tres de cada diez varones. El desempleo de las jóvenes duplica al promedio nacional. Las mujeres también tienen mayores tasas de informalidad y trabajan menos horas por semana que las deseadas. El resultado es una brecha de los ingresos del 26% y que seis de cada diez personas pobres son mujeres. Esta desigualdad se traduce en peores condiciones para enfrentar la vejez: solo la mitad de las mujeres cuenta con los aportes necesarios para obtener la jubilación, solo uno de cada diez logra tener más de 20 años de aporte al momento de la jubilación”, escribió la especialista Delfina Schenone Sienra de Equipo Latinoamericano de Justicia y Género en Letra P. “Nada de esto se explica sin ver el lado B del trabajo: el no remunerado, invisible, silencioso, que transcurre todos los días, que sostiene nuestra vida y a nuestra economía pero que no entra en ninguna cuenta. Ese trabajo que en un 76% recae sobre las mujeres.”