Neuquén: Figueroa completa su gabinete con una señal al MPN

Rolando Figueroa baja un mensaje para el MPN en Cutral Co.

El objetivo de Figueroa es no perder ningún aliado en el camino, por eso hace equilibrio con todas las partes que conformaron el frente Neuquinizate. Para no ceder un ápice en el acuerdo, reunió a todos los sectores en las últimas horas. Lo hizo para continuar anuncios y demostrar que, a pesar de su respaldo a Sergio Massa en el ballotage, la contundencia del resultado lo obliga a profundizar el diálogo con el espacio libertario.