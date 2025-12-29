ALINEADOS 2027

Axel Kicillof recibe a las CTA y refuerza su alianza con los gremios contra la reforma laboral de Milei

El encuentro será esta tarde a las 16 en La Plata. El gobernador se posiciona como articulador político de la avanzada contra el proyecto de la Casa Rosada.

Por Letra P | Periodismo Político
Hugo Cachorro Godoy y Axel Kicillof

DESAFIO FEDERAL

Por  José Maldonado

Las CTA acompañaron en diciembre la marcha convocada por la Confederación General del Trabajo, que intentó ser una demostración de fuerza para influir en la negociación que se lleva adelante en el Senado.

Axel Kicillof, articulador político de la protesta

Más que un mero “espacio de diálogo institucional”, como define a la reunión con el gobernador de Buenos Aires el comunicado de las dos CTA, el encuentro de esta tarde es un gesto que lo ratifica a Kicillof como el articulador político dentro del peronismo de la avanzada gremial contra el proyecto del Gobierno.

Así lo entiende la CGT, que al término de la visita de Kicillof el último viernes a Azopardo 802, destacó “el trabajo que viene llevando adelante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en defensa del empleo, la producción y los derechos laborales” en contexto de ajuste, y el rol del gobernador “de la provincia más grande y poblada del país, en el escenario federal”.

Reafirmar el compromiso con la producción

La reforma laboral impulsada por el Gobierno y la evaluación del presupuesto nacional recientemente aprobado, serán los dos ejes del análisis que compartirán este lunes el gobernador y las CTA a las 16, en la Casa de gobierno provincial.

Ambas centrales presentarán a Kicillof sus preocupaciones por el impacto de la reforma en los derechos de los trabajadores y las consecuencias del presupuesto para las cuentas fiscales provinciales y el desarrollo de la obra pública. Buscan reafirmar el compromiso con la defensa del trabajo digno, la producción y la soberanía de las decisiones provinciales en materia de desarrollo económico y social.

NO HAY PLATA

ALINEADOS 2027

LETRA PEPE | ¿QUIÉN LE DISCUTE EL 2027 A MILEI?

Por  Gabriela Pepe
Una batalla tras otra

Por  Luis Zegarra
GREMIOS

Por  Luciano Barroso
NOVENA SECCIÓN

Por  Juan Rubinacci