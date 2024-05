Neuquén: Jorge Sapag le puso condiciones a un acercamiento del MPN a Rolando Figueroa

Crece le tensión en la estructura que gobernó la provincia durante más de seis décadas, de la que aún forma parte el mandatario que llegó al poder por afuera del partido y que hoy está sumergida en dudas sobre el rumbo a seguir. Mientras algunas figuras promocionan el lanzamiento de la agrupación “ La 27 ”, un bordado del interior profundo, ex intendentes y figuras del gabinete rolista como Jorge Lara , titular de la corporación forestal neuquina, y Marita Villone , secretaria de Juventudes y Deporte, un exgobernador y líder emepenista pide mesura para ese posible acuerdo.

El lanzamiento de la agrupación removió las placas tectónicas en la Patagonia y reapareció Jorge Sapag a reconocer que dialogan asiduamente con Figueroa. " Tengo una comunicación frecuente con Rolando Figueroa . Es un encuentro que realizamos cada diez días, compartiendo experiencias. Le hago sugerencias, no aconsejo". La sorprendente declaración de Sapag a La Red Neuquén avivó un poco más la sorpresa, aunque desestimó sumarse a la convocatoria en el norte provincial que finalmente se realizará el 3 de junio .

image.png El Movimiento Popular Neuquino (MPN) quiere el retorno del gobernador Rolando Figueroa. Neuquén vive un momento inédito.

“No son tiempos electorales provinciales", dijo Sapag y le bajó el precio a "una hipotética línea interna del MPN, que no admite líneas internas". "Plantean una reunión en Chos Malal a donde yo no fui invitado ni tengo pretensiones de que me inviten”, sumó a Letra P el experimentado dirigente.