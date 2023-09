"El IPS (Instituto de Previsión Social) no lo podés cerrar ni aunque tenga déficit, pero tenés que pensar cómo hacer más eficientes los subsidios que se otorgan; pero si el Astilleros Río Santiago tiene déficit y no podés arreglarlo, sí tenemos que cerrarlo. Lo mismo, con otras empresas públicas", dice en entrevista con Letra P .

-¿Cuáles?

-La autonomía municipal. Vamos a descentralizar la mayor cantidad de políticas públicas.

-¿Por ejemplo?

-La Policía Local y mantenimiento y funcionamiento de las escuelas, dos temas centrales que comprometen el corto y largo plazo en Argentina.

-¿Cómo va a gobernar sin mayoría en la Legislatura?

-En mis ocho años de ministro de Hacienda en la Ciudad de Buenos Aires y en los ocho de intendente en Lanús nunca tuve mayoría absoluta y salieron 16 presupuestos. Vamos a dar el debate adecuado. Somos capaces de encontrar los votos en los intendentes del peronismo llevándoles una propuesta abierta a la discusión. En eso me siento fuerte.

-¿También propone recortes y ajustes?

-Sí, pero con criterio. No estoy de acuerdo con esto de Milei de agarrar un pizarrón y borrar ministerios; tampoco del gobierno de Kicillof, que pasó de 1.000 a 1.800 cargos políticos. Es decir, por lo menos sobran 800. Además, es imposible tener 20 ministerios. También hay que trabajar sobre las empresas públicas que son deficitarias.

-¿La lógica es cerrar las que son deficitarias?

-No, ahí es donde entra el criterio. Aunque tenga déficit, no podés cerrar el IPS, aunque hay que pensar en hacer más eficientes los subsidios que se le da; pero si el Astilleros Río Santiago tiene déficit y no lo podés arreglar, sí tenemos que cerrarlo. Lo mismo con otras empresas públicas.

-¿Su gobierno sería un segundo tiempo del de María Eugenia Vidal?

-Como criterio de gobierno y cercanía con la gente, no hay dudas de que va a ser el mismo. En algunos puntos vamos a ser distintos. Le vamos a dar mucha relevancia al área de desarrollo económico, para que ayude a funcionar al sector privado y exporte lo más rápido posible, y a los intendentes.

-¿Sumará a Santilli al gabinete?

-No me cierro a nada, pero no está sólo él. Vamos a tener que armar algo donde esté El Colorado, los radicales y la Coalición Cívica. No hay que imponer a alguien porque es amigo, familiar o de nuestro partido: hay que poner en cada lugar al mejor.

-¿Planea sumar intendentes a su equipo?

-Soy intendentista. Vamos a empoderar a los intendentes. Y junto a Miguel Fernández estamos convencidos de que tenemos que delegar ejecuciones a los intendentes.

-¿En qué cambia la estrategia para la elección de octubre respecto de la de las PASO?

-Son dos elecciones distintas. En las PASO se dirimió un liderazgo y un estilo. Eso ya está: la líder del espacio es Patricia. Lo que viene es discutir posturas ideológicas y valores y nuestro único objetivo es sacar al kirchnerismo del gobierno. Para lograr eso hay que ganar no sólo la Nación sino también la provincia.

-Kicillof sacó una buena diferencia. ¿Cómo piensa revertir eso?

-Explicaremos a los bonaerenses por qué es una complicación no tener los dos gobiernos. Vamos a trabajar para ganarle a Kicillof y entrar en una segunda vuelta a nivel nacional.

-¿Contra quién imagina esa segunda vuelta?

-Patricia le puede ganar a cualquiera de los dos, pero hoy parecería que Milei está mejor posicionado que Massa. Aun así, nuestro rival ideológico es el kirchnerismo.

-Si Bullrich es la nueva líder del espacio, ¿Macri dejó de serlo?

-Macri es el fundador del PRO y un expresidente, una persona de referencia continua. De ninguna manera va a estar ausente en todo el proceso que tengamos.

-Pareciera que está respaldando también a Milei.

-No. Eso se interpretó mal. Lo que él dijo es que puede estar de acuerdo en algunas cosas con Milei, porque lo que hizo fue traer a la política algunas discusiones sobre la economía que a mí tampoco me parecen mal. Pero no coincido con Milei cuando dice que para solucionar la seguridad tenemos que estar todos armados o que para arreglar los colegios hay que privatizarlos. Nosotros tenemos programas para solucionar los problemas concretos.

-¿Cree que Milei no los tiene?

-Milei tiene clichés de discursos y utopías, pero no dice cómo va a hacerlo, ni con quiénes. Eso es una gran diferencia con nosotros, que tenemos un programa claro y equipo para llevarlo adelante.

-¿A quién votaría en un eventual ballotage entre Massa y Milei?

-No creo que vaya a suceder. Si sucede, tendré que pensarlo en el momento porque no hay dudas de que la opción de Massa sería terminar de caer en el precipicio y la opción de Milei es otra incertidumbre con un salto al vacío. No puedo elegir por uno de los dos ni por el espanto. Es algo que no tengo resuelto.

-¿Milei tiene una propuesta antidemocrática?

-No discuto sobre su persona, pero los fines que Milei propone parecen por lo menos autocráticos e impracticables. Desde buscar resolver problemas de inseguridad con más violencia o su postura sobre la venta de órganos a los vauchers para el colegio.

-¿El resultado también lo ubica a usted en un lugar de liderazgo bonaerense?

-No me gusta ser autorreferencial, prefiero hablar de equipos. Con Cristian (Ritondo), Joaquín (de la Torre), Maxi (Abad), Maricel (Etchecoin Moro) y El Colorado (Santilli) estamos formando un quipo que crece en volumen de gente y decrece en edad. Hay dirigentes nuevos incorporándose a conducir la provincia, como los Passaglia. Por eso voy a proponer que los intendentes tengan el ticket número uno para llegar por la importancia que le doy al territorio.

-En Lanús, su candidato, Diego Kravetz, perdió la elección, ¿corren riesgo de perder el distrito?

-Es histórico y estadístico el resultado. Siempre perdimos las PASO en la suma de todas las listas, pero en las generales siempre ganamos, que es donde verdaderamente se elige. Kravetz está haciendo una gran gestión y a través de la seguridad, que es un tema complicado, pudo tener una mejor vinculación con los vecinos. Le va a ir bien.