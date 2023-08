Horacio Rodríguez Larreta reunió este martes en Vicente López a toda la tropa de dirigentes sin tierra de la Primera y la Tercera secciones electorales de Buenos Aires que lo acompañaron en su fallida carrera presidencial y ordenó alinearse detrás de las candidaturas de Patricia Bullrich y Néstor Grindetti. De todos modos, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quien estuvo escoltado en todo momento por Diego Santilli y Federico Di Benedetto , avisó que no deben enrollarse las banderas de la moderación. "Voy a seguir construyendo una opción de centro", sostuvo.

La reunión, que comenzó pasadas las 14 y se extendió por más de una hora y media, se realizó en la parrilla La Calesita, lugar que fue testigo de buena parte de las últimas reuniones cerradas del larretismo. Aunque no se percibió el esplendor de otros tiempos, incluso algunos comensales notaron que el menú de empanadas, carnes y vinos fue mucho más modesto, la asistencia detrás de Larreta y Santilli fue casi perfecta. Sólo faltaron Segundo Cernadas, quien no habría avisado que se bajaba de la convocatoria, y Martiniano Molina, que sí avisó que no asistiría por estar de viaje en el exterior y en su reemplazo envió a su operador político Guillermo Galetto.