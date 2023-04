Monzó pide candidato único en Buenos Aires y voltear internas en distritos propios

“Este espacio se tiene que ordenar. Tiene que haber una mesa que transpire poder, que estén legitimados los actores, no que sean amigos tuyos, porque los que te legitiman son quienes te hacen concientizar de la realidad”, explicó durante una visita al canal amigo LN+.

En ese marco, dijo que esa mesa “tiene que ordenar la provincia de Buenos Aires” y sentenció: “Regla: donde hay un intendente nuestro, no hay (interna en las) PASO, porque no podés poner en riesgo el poder que tenés en ese territorio que gobernás. Donde no tenés intendente, hay (interna en las) PASO como regla, ahí la excepción es que te traiga el distrito como unidad”. Es decir, podría evitarse la interna en distritos gobernados por el oficialismo si hay un candidato de Juntos que reúnea tras de sí a todas las tribus de la oposición.